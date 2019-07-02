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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Медведев выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников

Вчера, 20:42
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в результате ЧП на глубоководном аппарате Минобороны РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.
"Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в результате ЧП на глубоководном аппарате Минобороны РФ", - сообщил Осипов.
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