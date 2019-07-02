Медведев выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в результате ЧП на глубоководном аппарате Минобороны РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.