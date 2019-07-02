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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Путин поручил оказать помощь семьям погибших подводников в Североморске

Вчера, 20:40
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу оказать помощь и поддержку семьям 14 моряков, погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
"Нужно сделать все, чтобы оказать помощь и поддержку", - сказал Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Вчера, 20:42
Медведев выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников
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Пожар на подводном аппарате МинобороныВладимир ПутинРоссияОбщество
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