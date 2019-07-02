Путин поручил оказать помощь семьям погибших подводников в Североморске

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу оказать помощь и поддержку семьям 14 моряков, погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
"Нужно сделать все, чтобы оказать помощь и поддержку", - сказал Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.