Россия ждет объективного расследования избиения дипломата в Косово

ООН, 2 июл – РИА Новости. Москва ждет объективного расследования инцидента с избиением россиянина-сотрудника миссии ООН в Косово, заявил журналистам зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.

Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.

"Мы ждем расследования, что произошло, нам нужны объективные результаты", - сказал Сафронков.

"Что это такое? Попытка аррогантно заявить о том, что мы будем делать то, что хотим? Нет, это не проходит. Это показывает, что приштинские силовые структуры очень не зрелые", - указал дипломат.