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РИА Новости

Россия ждет объективного расследования избиения дипломата в Косово

Вчера, 20:34
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© Sputnik / Зоран ШапоњићСотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
Сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
© Sputnik / Зоран Шапоњић
Сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков. Архивное фото
ООН, 2 июл – РИА Новости. Москва ждет объективного расследования инцидента с избиением россиянина-сотрудника миссии ООН в Косово, заявил журналистам зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.
"Мы ждем расследования, что произошло, нам нужны объективные результаты", - сказал Сафронков.
"Что это такое? Попытка аррогантно заявить о том, что мы будем делать то, что хотим? Нет, это не проходит. Это показывает, что приштинские силовые структуры очень не зрелые", - указал дипломат.
Он подчеркнул, что Москва будет требовать наказания тех, кто это сделал.
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
1 июля, 10:19
Россия будет добиваться наказания напавших на россиянина в Косово
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Задержание россиянина в КосовоВладимир СафронковКосовоООНРоссияВ мире
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