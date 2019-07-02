Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T20:21Z
https://ria.ru/20190702/1556141656.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

ЛНР ждет ответных шагов Киева по освобождению пленных в Донбассе

Вчера, 20:21
436
МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что ждет ответных шагов Киева по освобождению пленных в Донбассе.
Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обратился к лидерам ДНР и ЛНР с просьбой об освобождении нескольких пленных. В конце июня в аэропорту Минска состоялась передача Киеву освобожденных в одностороннем порядке четверых украинцев, в тот же день в сопровождении Медведчука они прибыли самолетом на Украину.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
29 июня, 15:53
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
"Конкретных инициатив, связанных с этим непосредственно процессом (освобождения пленных - ред.), Украина не высказывала. Возможно, будут какие-то шаги, но это решать украинской стороне. Поскольку был жест доброй воли с нашей стороны, было бы разумно и с украинской стороны повторить в развитие ситуации такие же действия", - сказал Дейнего журналистам в Минске по итогам очередного раунда переговоров контактной группы.
Что касается гуманитарной подгруппы, к сфере которой и относятся вопросы обмена пленными, Дейнего обратил внимание, что она работает "системно над списками". "Динамика положительная, поэтому будем ожидать результат", - добавил он.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
530100
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныВладислав ДейнегоВиктор МедведчукДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Горожане в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в июле
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
Лента
новостей
Танк КВ-1
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Багаж туристов в аэропорту
Опытные туристы рассказали, что не стоит брать с собой в отпуск
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
Производитель компонентов для "АвтоВАЗа" объяснил срыв поставок
Владимир Рязанов
Ограбили и помочились. В Ростове компания мужчин насмерть забила сироту
Британку выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Украинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву
Сайдик прокомментировал освобождение четырех пленных в Донбассе
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП
В Киеве начался протест против регистрации Клюева и Шария на выборы в Раду
Андреевский флаг
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Кошка и собака
Ученые объяснили, почему люди помешаны на кошках и собаках
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
10:57МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
10:52Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
10:50После паводка в Приангарье уничтожили более 1,6 тысячи погибших животных
10:49Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
10:48Глава Минвостокразвития выступил за введение tax free в аэропортах ДФО
10:48Власти рассказали, какая помощь необходима жителям Приангарья
10:46Выход из ситуации в Венесуэле возможен через диалог, считает Моралес
10:45Козлов назвал меры, позволяющие ускорить рост экономики Дальнего Востока
10:43Синоптики опасаются, что тайфун в Китае может вызвать в Приморье паводки
10:43Генконсул Японии назвал Владивосток "окном в Россию"
10:42Генконсул Японии оценил местную кухню во Владивостоке
10:41Путин назвал залог прочности российско-белорусских отношений
10:39Спикер Рады потребовал предоставить данные о месте проживания Шария
Лента новостейМолния