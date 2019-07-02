ЛНР ждет ответных шагов Киева по освобождению пленных в Донбассе

МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что ждет ответных шагов Киева по освобождению пленных в Донбассе.

Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обратился к лидерам ДНР и ЛНР с просьбой об освобождении нескольких пленных. В конце июня в аэропорту Минска состоялась передача Киеву освобожденных в одностороннем порядке четверых украинцев, в тот же день в сопровождении Медведчука они прибыли самолетом на Украину.

"Конкретных инициатив, связанных с этим непосредственно процессом (освобождения пленных - ред.), Украина не высказывала. Возможно, будут какие-то шаги, но это решать украинской стороне. Поскольку был жест доброй воли с нашей стороны, было бы разумно и с украинской стороны повторить в развитие ситуации такие же действия", - сказал Дейнего журналистам в Минске по итогам очередного раунда переговоров контактной группы.