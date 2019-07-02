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РИА Новости

Спецдокладчик ООН по делу Хашукджи намерена обсудить выводы с Гутеррешем

Вчера, 20:17
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ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Спецдокладчик ООН по делу Хашукджи Аньес Каламар заявила, что планирует обсудить свои выводы с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем.
"Я планирую сделать это", - сказала Каламар, выступая в Brookings Institution в Вашингтоне.
Спецдокладчик ООН по внесудебным казням Аньес Каламар официально представила свой доклад по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в конце июня на 41-й сессии Совета ООН по правам человека.
В документе Каламар обвинила в убийстве журналиста высокопоставленных лиц Саудовской Аравии, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана. По ее мнению, международное сообщество должно ввести санкции в отношении принца до того момента, пока не будут предъявлены четкие доказательства того, что бен Салман не причастен к убийству Хашукджи.
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Каламар в интервью РИА Новости отметила, что из-за влияния Саудовской Аравии в мире международное сообщество и, в частности, ООН оказались неспособны адекватно отреагировать на убийство журналиста. В этой связи спецдокладчик предложила ООН создать независимую структуру, которая будет действовать на постоянной основе и помогать в расследованиях громких преступлений в отношении журналистов и правозащитников.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.
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Власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли, что проводят собственное расследование, а также отрицают международное расследование этого дела и привлечение к нему других стран. Саудовская Аравия ранее признала, что журналиста убили во время ссоры в консульстве его сотрудники. В связи с расследованием власти задержали 11 человек, для пяти из них прокуратура потребовала смертной казни. Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых в этом преступлении для проведения расследования.
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиАнтониу ГутеррешООНВ мире
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