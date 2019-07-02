Стороны конфликта в Йемене привержены мирному урегулированию, заявили в ООН

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Все стороны конфликта в Йемене привержены процессу политического урегулирования, они смогут достичь мирного разрешения конфликта, заявил в интервью РИА Новости спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс.
"Стороны неизменно подтверждают свою приверженность политическому урегулированию, и я по-прежнему уверен, что они смогут достичь всеобъемлющего и мирного разрешения конфликта в Йемене", - заявил Гриффитс.
По его словам, на прошлой неделе он провел конструктивную встречу с вице-президентом Йемена Али Мохсеном аль-Ахмаром, который подтвердил нацеленность на достижение мира.
"Мы обсудили основные шаги, необходимые для продвижения в процессе установления мира при полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Йемена", - отметил спецпосланник.
Кроме того, Гриффитс добавил, что ООН "продолжит поддержку миссии ООН по поддержанию соглашения по Ходейде (UNMHA - ред.)".
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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