Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции "Об итогах основного периода ЕГЭ-2019" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. Такое мнение она высказала на совещании с членами медицинского кластера СЗФО "Западный".

"За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность". Татьяна Голикова

По словам Голиковой, многие регионы "в погоне за качественными показателями" снижали цифры смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин.

Она подчеркнула, что в оценке ситуации должны участвовать федеральные структуры, иначе позитивные изменения окажутся под вопросом.

Сокращение населения России прогнозируют и эксперты ООН. Так, две недели назад они представили доклад с прогнозом демографической ситуации в мире.