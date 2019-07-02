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РИА Новости

Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова

Вчера, 20:13
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции "Об итогах основного периода ЕГЭ-2019" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. Такое мнение она высказала на совещании с членами медицинского кластера СЗФО "Западный".
"За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность".
Татьяна Голикова
По словам Голиковой, многие регионы "в погоне за качественными показателями" снижали цифры смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин.
Она подчеркнула, что в оценке ситуации должны участвовать федеральные структуры, иначе позитивные изменения окажутся под вопросом.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
17 июня, 19:55
В ООН опубликовали новый прогноз численности населения Земли
Сокращение населения России прогнозируют и эксперты ООН. Так, две недели назад они представили доклад с прогнозом демографической ситуации в мире.
Согласно документу, по пессимистичному сценарию, население России к концу 2070-х годов может сократиться до 100 миллионов человек. По другим оценкам, к 2080 году численность населения превысит 160 миллионов человек. При этом среднее медианное значение для 2080 года составляет около 127 миллионов.
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Татьяна ГоликоваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Никак не может быть такого, вот давеча первый канал смотрел, европа бездуховная вымирает, а россия великодуховная, церквями переполненая растет!
2 июля, 20:33
Sikosi Nakosi
2261182312383
вы наверно плохо читаете по-русски, наверное сами недавно приехали в рф?) в статье написано "естественная убыль", т.е речь идет скорее о рождаемости - смертности, а не об общем количестве населения
2 июля, 20:52
Sikosi Nakosi
176910131
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