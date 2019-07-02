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РИА Новости

В ООН назвали Россию ключевым элементом мирного процесса в Йемене

Вчера, 20:10
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия является одним из ключевых элементов процесса по урегулированию конфликта в Йемене, заявил РИА Новости спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс.
"Россия оказывает ключевую помощь нашим усилиям. Они оказали большую поддержку мне лично, моему офису и всему народу Йемена", - сказал эмиссар в интервью агентству.
Гриффитс также подтвердил, что в ближайшие дни посетит Россию и встретится с замглавы российского МИД Сергеем Вершининым. Спецпредставитель в этой связи отметил конструктивную позицию РФ в Совете Безопасности ООН и ее вовлеченность в региональный процесс как важные факторы, способствующие достижению всеобъемлющего и долгосрочного политического соглашения, ведущую роль в котором будут играть представители Йемена.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпредставителем генсека ООН по Йемену Мартином Гриффитсом в Москве. 1 июля 2019
1 июля, 20:03
Лавров провел встречу со спецпосланником ООН по Йемену
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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