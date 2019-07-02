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РИА Новости

Саммит ЕС согласовал кандидатов в руководство евроструктур

Вчера, 20:09
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе "пакет" кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, включая нового главу ЕК, на должность которого выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, сообщил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.
"Евросовет предлагает Урсулу фон дер Ляйен как кандидата на пост председателя Еврокомиссии. Евросовет избрал Шарля Мишеля на пост своего нового главы. Евросовет выдвинул Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ. Евросовет выдвигает Жозепа Борреля как кандидата на пост высокого представителя по внешней политике и обороне", - сообщил во вторник Туск.
Предложенный кандидат на пост главы ЕК должен быть еще утвержден Европейским парламентом большинством голосов. Голосование может пройти примерно в середине июля.
Официальное назначение высокого представителя по внешней политике потребует сначала согласия избранного председателя комиссии.
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Председатель ЕК, глава дипломатии ЕС и другие члены ЕК должны быть утверждены Европарламентом. Срок их полномочий составит пять лет с момента окончания работы нынешней комиссии в конце октября до 31 октября 2024 года.
Глава Европейского совета избирается на период с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2022 года. Мандат продлевается только один раз.
Евросовет примет официальное решение о назначении Лагард "на основе рекомендации Совета и после консультаций с Европарламентом и Советом управляющих ЕЦБ". Мандат президента Европейского центрального банка рассчитан на восемь лет без права продления.
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