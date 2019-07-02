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РИА Новости

В ОБСЕ приветствуют отвод сил в Станице Луганской в Донбассе

Вчера, 20:07
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСпецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик отвечает на вопросы журналистов после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик отвечает на вопросы журналистов после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что обеспокоен ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе, но считает, что разведение сил и средств конфликтующих сторон в Станице Луганской внушает надежду на мирное урегулирование.
"Я очень обеспокоен возросшим в последнее время числом нарушений режима прекращения огня и был потрясен сообщениями в СМИ о вчерашней гибели двух военных медиков возле Водяного и о сегодняшнем ранении двух медиков-волонтеров в Марьинском районе", - сказал Сайдик журналистам во вторник в Минске.
Между тем спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что на минувшей неделе произошел отвод сил и средств конфликтующих сторон в Станице Луганской. "Этот процесс стал долгожданным и, действительно, важным шагом", - отметил Сайдик. По его словам, разведение сил и средств "явно доказывает, что при наличии желания достигнутые договоренности можно быстро воплотить в жизнь". "Это внушает надежду и оптимизм для нашей дальнейшей работы", - добавил дипломат.
Он выразил признательность сторонам за их решительные шаги. "Меня особенно впечатлило личное присутствие Леонида Кучмы (представитель Киева - ред.) в Станице Луганской во время разведения сил и средств", - подчеркнул Сайдик. Он также выразил благодарность сотрудникам миссии ОБСЕ за сопровождение этого процесса.
Константин Косачев
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Ситуация в ДНР и ЛНРМартин СайдикОБСЕДонбассЛеонид КучмаУкраинаВ мире
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