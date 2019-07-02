В ОБСЕ приветствуют отвод сил в Станице Луганской в Донбассе

МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что обеспокоен ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе, но считает, что разведение сил и средств конфликтующих сторон в Станице Луганской внушает надежду на мирное урегулирование.

"Я очень обеспокоен возросшим в последнее время числом нарушений режима прекращения огня и был потрясен сообщениями в СМИ о вчерашней гибели двух военных медиков возле Водяного и о сегодняшнем ранении двух медиков-волонтеров в Марьинском районе", - сказал Сайдик журналистам во вторник в Минске.

Между тем спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что на минувшей неделе произошел отвод сил и средств конфликтующих сторон в Станице Луганской. "Этот процесс стал долгожданным и, действительно, важным шагом", - отметил Сайдик. По его словам, разведение сил и средств "явно доказывает, что при наличии желания достигнутые договоренности можно быстро воплотить в жизнь". "Это внушает надежду и оптимизм для нашей дальнейшей работы", - добавил дипломат.