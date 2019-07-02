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РИА Новости
Новости Подмосковья

Почти 30 автодорог отремонтируют в Чехове в 2019 году

Вчера, 20:06
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоРемонт дороги
Ремонт дороги
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В городском округе Чехов в 2019 году пройдет ремонт 29 автодорог общей протяженностью порядка 65 километров. Путем голосования на портале "Добродел" 12 из них выбрали жители. Об этом сообщил телеканал "360".
"Согласно программе ремонта улично-дорожной сети в этом году в Чехове помимо замены дорожного покрытия на дорогах регионального и муниципального значения асфальтобетонное покрытие заменят на территориях медицинских учреждений. Всего из бюджета Московской области на ремонтные работы в Чехове выделено более 460 миллионов рублей", ‒ сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
10 муниципальных дорог отремонтируют в Чехове в этом сезоне, при этом за три из них проголосовали на "Доброделе". Это дороги на улицах Офицерский поселок, Весенняя и Садовая.
Рабочий во время ремонта дорожного покрытия
27 июня, 20:57
Дорогу в микрорайоне Балашихи отремонтируют по просьбе местных жителей
На двух участках в городе ремонтные работы подошли к концу – это улица Новослободская и участок 1 улицы Малая Московская. Продолжается замена асфальта на семи дорогах на улицах Весенняя, Садовая, Вишневый бульвар, участок 2 Малой Московской, а также на проезде Полиграфистов и на дорогах в деревне Плужково и улице Площадь Заводская в поселке Столбовая.
Укладку асфальтобетонного покрытия завершили на 11 дорогах регионального значения. Всего в 2019 году обновят 19 региональных дорог, причем девять из них ‒ по просьбам жителей на портале "Добродел".
Также в этом сезоне в Чехове заменят асфальтобетонное покрытие на территориях семи медицинских учреждений, среди которых районные больницы №1 и №2, микробиологическая лаборатория на улице Гагарина, терапевтические отделения в поселках Новый Быт и Любучаны, филиал районной больницы №2 в селе Шарапово и туберкулезный диспансер в деревне Кулаково.
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