Почти 30 автодорог отремонтируют в Чехове в 2019 году

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В городском округе Чехов в 2019 году пройдет ремонт 29 автодорог общей протяженностью порядка 65 километров. Путем голосования на портале "Добродел" 12 из них выбрали жители. Об этом сообщил телеканал В городском округе Чехов в 2019 году пройдет ремонт 29 автодорог общей протяженностью порядка 65 километров. Путем голосования на портале "Добродел" 12 из них выбрали жители. Об этом сообщил телеканал "360"

"Согласно программе ремонта улично-дорожной сети в этом году в Чехове помимо замены дорожного покрытия на дорогах регионального и муниципального значения асфальтобетонное покрытие заменят на территориях медицинских учреждений. Всего из бюджета Московской области на ремонтные работы в Чехове выделено более 460 миллионов рублей", ‒ сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

10 муниципальных дорог отремонтируют в Чехове в этом сезоне, при этом за три из них проголосовали на "Доброделе". Это дороги на улицах Офицерский поселок, Весенняя и Садовая.

На двух участках в городе ремонтные работы подошли к концу – это улица Новослободская и участок 1 улицы Малая Московская. Продолжается замена асфальта на семи дорогах на улицах Весенняя, Садовая, Вишневый бульвар, участок 2 Малой Московской, а также на проезде Полиграфистов и на дорогах в деревне Плужково и улице Площадь Заводская в поселке Столбовая.

Укладку асфальтобетонного покрытия завершили на 11 дорогах регионального значения. Всего в 2019 году обновят 19 региональных дорог, причем девять из них ‒ по просьбам жителей на портале "Добродел".