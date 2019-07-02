Московская область поможет малообеспеченным семьям собрать детей в школу

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Московской области помогут семьям с небольшим достатком подготовить первоклассников к школе. Будущим школьникам выдадут ранцы со всем, что пригодится им в первое учебное время. О том, кто сможет рассчитывать на такой подарок и что будет ждать первоклашек, сообщил телеканал В Московской области помогут семьям с небольшим достатком подготовить первоклассников к школе. Будущим школьникам выдадут ранцы со всем, что пригодится им в первое учебное время. О том, кто сможет рассчитывать на такой подарок и что будет ждать первоклашек, сообщил телеканал "360"

Во вторник во время заседания областного правительства, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о решении властей Московской области помочь первоклассникам из малообеспеченных семей собраться в школу.

Набор первоклассника смогут получить семьи, доход в которых на одного человека не превышает 14 тысяч рублей. В этом году подарок будет стоить 2,6 тысячи рублей. Благодаря этому родителям не придется покупать, например, рюкзак. Первоклашки получат качественный ранец с эргономичной спинкой бесплатно. В наборе будет все необходимое для первых недель в школе: по три тетрадки в косую линейку и клетку с обложками и подставка для учебников. Кроме того, в набор входит пенал с двумя отделениями, по три шариковые ручки и простых карандаша, линейка, ластик, точилка и 12 цветных карандашей. Также первоклашкам подарят альбом, акварельные краски, три кисточки, наборы пластилина и цветной бумаги.

Министр социального развития Ирина Фаевская добавила, что в правительстве понимают: не все родители могут купить все необходимое для учебы. Поэтому Андрей Воробьев предложил помочь подмосковным первоклашкам.

"Это же важно, чтобы все первоклассники пришли в школу подготовленными, с хорошим настроением, хорошими рюкзачками, канцтоварами", — отметила Фаевская.

Этой осенью первый раз в школу отправятся около 8,2 тысячи детей из малообеспеченных семей. Расходы на их школьные сборы составят 21,32 миллиона рублей. При этом средства выделят за счет сложившейся экономии финансовых средств, поэтому дополнительных трат из бюджета не будет.

В Минсоцразвития региона планируют, что такая адресная помощь жителям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, будет не разовой. Для этого в ведомстве подготовили поправки в закон "О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области". Документ прошел первичную антикоррупционную экспертизу и опубликован на официальном сайте Минсоцразвития.