Медведев поздравил участников XVI Европейского психологического конгресса

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил участников XVI психологического конгресса и отметил важность психологической работы с людьми в цифровую эпоху, на фоне катастроф и чрезвычайных ситуаций.

"Участникам и гостям XVI Европейского психологического конгресса, уважаемые друзья, сердечно приветствую участников и гостей Европейского психологического конгресса, который впервые проходит в России. За время своего существования ваш форум стал крупнейшим научным событием, и сегодня это уникальная площадка объединяет ведущих ученых, психологов, врачей и социальных работников из нашей страны и зарубежных государств", - говорится в обращении Медведева, которое зачитал президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.

Глава правительства РФ добавил, что цифровая эпоха не только позволяет людям получать новые знания и огромные объемы информации, но и несет риски чрезмерных нагрузок и постоянного стресса. Во всем мире беспокойство и озабоченность вызывают чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия, конфликты и техногенные катастрофы, которые негативным образом отражаются на здоровье.

"Именно поэтому вопросу психического благополучия, развитию науки и практического здравоохранения в этой области уделяется так много внимания. В этом году конгресс проходит под эгидой ЮНЕСКО, и это показывает, насколько важна такая работа для общества. Здесь российские и иностранные специалисты могут обсудить профессиональные вопросы, обменятся знаниями, опытом и лучшими практиками",- добавил председатель правительства.