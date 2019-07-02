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РИА Новости

Медведев поздравил участников XVI Европейского психологического конгресса

Вчера, 20:02
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© РИА Новости / Илья ПиталевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил участников XVI психологического конгресса и отметил важность психологической работы с людьми в цифровую эпоху, на фоне катастроф и чрезвычайных ситуаций.
"Участникам и гостям XVI Европейского психологического конгресса, уважаемые друзья, сердечно приветствую участников и гостей Европейского психологического конгресса, который впервые проходит в России. За время своего существования ваш форум стал крупнейшим научным событием, и сегодня это уникальная площадка объединяет ведущих ученых, психологов, врачей и социальных работников из нашей страны и зарубежных государств", - говорится в обращении Медведева, которое зачитал президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.
Глава правительства РФ добавил, что цифровая эпоха не только позволяет людям получать новые знания и огромные объемы информации, но и несет риски чрезмерных нагрузок и постоянного стресса. Во всем мире беспокойство и озабоченность вызывают чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия, конфликты и техногенные катастрофы, которые негативным образом отражаются на здоровье.
"Именно поэтому вопросу психического благополучия, развитию науки и практического здравоохранения в этой области уделяется так много внимания. В этом году конгресс проходит под эгидой ЮНЕСКО, и это показывает, насколько важна такая работа для общества. Здесь российские и иностранные специалисты могут обсудить профессиональные вопросы, обменятся знаниями, опытом и лучшими практиками",- добавил председатель правительства.
Конгресс проходит впервые в России со 2 по 5 июля. Программа предполагает три дня активного диалога и обмена знаниями по 30 направлениям психологии.
Вчера, 19:42
В России впервые проходит Европейский психологический конгресс
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Юрий ЗинченкоДмитрий МедведевЮНЕСКОРоссияОбщество
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