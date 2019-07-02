Эксперт рассказал, на что Совет Европы потратит взнос России

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Совет Европы российским взносом за 2019 год сможет погасить долги, образовавшиеся из-за займов на обеспечение нормальной работы, рассказал РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.

Во вторник пресс-секретарь генсека совета Европы Дэниел Хольтген сообщил РИА Новости, что Москва выплатила свой взнос за 2019 год – 33 млн евро. За часть 2017-го и 2018 года осталось 55 млн евро.

Отвечая на вопрос о том, поможет ли взнос РФ решить проблему финансового кризиса, возникшего из-за приостановки выплат рф в 2017, Берестнев ответил утвердительно.

"Безусловно, поможет, бюджет следующего года верстался в двух вариантах - с российским взносом и без него. Теперь можно выдохнуть, бюджет будет нормальный", - добавил он.

"При этом взнос этого года при действующем секвестированном бюджете 2019 года пойдёт на погашение займов, которые пришлось набрать организации для обеспечения нормальной работы",- сказал он.

Россия - один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.

В 2017 году она приняла решение приостановить выплату части взноса в бюджет организации до тех пор, пока полномочия ее делегации в ПАСЕ не будут восстановлены. На июньской сессии права делегации были полностью восстановлены.