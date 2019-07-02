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РИА Новости

Эксперт рассказал, на что Совет Европы потратит взнос России

Вчера, 19:58
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Совет Европы российским взносом за 2019 год сможет погасить долги, образовавшиеся из-за займов на обеспечение нормальной работы, рассказал РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.
Во вторник пресс-секретарь генсека совета Европы Дэниел Хольтген сообщил РИА Новости, что Москва выплатила свой взнос за 2019 год – 33 млн евро. За часть 2017-го и 2018 года осталось 55 млн евро.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 19:14
Москва заплатила взнос в бюджет Совета Европы, в СЕ просят еще Россия внесла в бюджет СЕ около 33 миллионов евро. В Совете Европы надеются на еще 55 миллионов.
Отвечая на вопрос о том, поможет ли взнос РФ решить проблему финансового кризиса, возникшего из-за приостановки выплат рф в 2017, Берестнев ответил утвердительно.
"Безусловно, поможет, бюджет следующего года верстался в двух вариантах - с российским взносом и без него. Теперь можно выдохнуть, бюджет будет нормальный", - добавил он.
"При этом взнос этого года при действующем секвестированном бюджете 2019 года пойдёт на погашение займов, которые пришлось набрать организации для обеспечения нормальной работы",- сказал он.
Россия - один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.
В 2017 году она приняла решение приостановить выплату части взноса в бюджет организации до тех пор, пока полномочия ее делегации в ПАСЕ не будут восстановлены. На июньской сессии права делегации были полностью восстановлены.
Бюджет Совета Европы неделимый, сумма идёт в Совет полностью.
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Совет ЕвропыПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияЭкономика
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