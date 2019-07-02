Очистные сооружения модернизируют в Дубне

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В подмосковной Дубне разработали современные технологии очистки канализационных вод. Это поможет избавиться от неприятного запаха от очистных сооружений. Об этом сообщил телеканал "360".
"Правительством РФ разработана программа по оздоровлению реки Волги, в рамках которой предусматривается реконструкция многих очистных сооружений по всей стране, в том числе и наших", — заявил генеральный директор АО "ПТО ГХ" Павел Гришин.
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Планируется, что модернизация будет проведена в два этапа. При этом остановка действующих сооружений не потребуется. В рамках реконструкции будет организована вторая производственная линия, а потом увеличена мощность очистных сооружений. В настоящее время она составляет 36 тысяч кубометров в сутки, после окончания работ увеличится до 50 тысяч кубометров.
Действующие очистные сооружения Дубны работают исправно, однако они были построены в 1980-х годах. Кроме того, жителей беспокоит неприятный запах, который иногда распространяется по всему городу. Выбросы в атмосферу удастся уменьшить благодаря новым технологиям.
В этом году проект должен пройти экспертизу, а уже в следующем году в Дубне планируют приступить к выполнению работ. Полную реконструкцию водоочистных сооружений завершат через три года.