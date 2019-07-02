Очистные сооружения модернизируют в Дубне

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В подмосковной Дубне разработали современные технологии очистки канализационных вод. Это поможет избавиться от неприятного запаха от очистных сооружений. Об этом сообщил телеканал В подмосковной Дубне разработали современные технологии очистки канализационных вод. Это поможет избавиться от неприятного запаха от очистных сооружений. Об этом сообщил телеканал "360"

"Правительством РФ разработана программа по оздоровлению реки Волги, в рамках которой предусматривается реконструкция многих очистных сооружений по всей стране, в том числе и наших", — заявил генеральный директор АО "ПТО ГХ" Павел Гришин.

Планируется, что модернизация будет проведена в два этапа. При этом остановка действующих сооружений не потребуется. В рамках реконструкции будет организована вторая производственная линия, а потом увеличена мощность очистных сооружений. В настоящее время она составляет 36 тысяч кубометров в сутки, после окончания работ увеличится до 50 тысяч кубометров.

Действующие очистные сооружения Дубны работают исправно, однако они были построены в 1980-х годах. Кроме того, жителей беспокоит неприятный запах, который иногда распространяется по всему городу. Выбросы в атмосферу удастся уменьшить благодаря новым технологиям.