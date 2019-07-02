Следствие установило личность напавшего на полицейский пост в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 2 июл – РИА Новости. Нападение на контрольно-заградительный пост полиции в Ачхой-Мартановском районе Чечни, в результате которого погиб полицейский из Кузбасса, совершил 26-летний житель села Ачхой-Мартан, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель регионального управления Следственного комитета.

В понедельник в СУСК по Чечне сообщили РИА Новости, что неизвестный у поста на дороге между селами Ачхой-Мартан и Бамут бросил гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, затем ранил ножом одного из полицейских, который скончался от полученных ран. Нападавшего ликвидировали. Было возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.