Следствие установило личность напавшего на полицейский пост в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 2 июл – РИА Новости. Нападение на контрольно-заградительный пост полиции в Ачхой-Мартановском районе Чечни, в результате которого погиб полицейский из Кузбасса, совершил 26-летний житель села Ачхой-Мартан, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель регионального управления Следственного комитета.
В понедельник в СУСК по Чечне сообщили РИА Новости, что неизвестный у поста на дороге между селами Ачхой-Мартан и Бамут бросил гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, затем ранил ножом одного из полицейских, который скончался от полученных ран. Нападавшего ликвидировали. Было возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Погибший - сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по Новокузнецку, старшина полиции Александр Дворников, подтвердила пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
"В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных по уголовному делу, установлено, что нападение на сотрудников полиции было совершено 26-летним жителем села Ачхой-Мартан Зелимханом Мусаевым", - сказал представитель ведомства СУСК по Чечне.
По его словам, мужчину опознали родственники.
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника полиции и обещал жесткие ответные меры против террористов, "насколько позволяют законы России".