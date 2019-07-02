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РИА Новости

Сайдик прокомментировал освобождение четырех пленных в Донбассе

Вчера, 19:47
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву
Украинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Украинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву. Архивное фото
МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что приветствует любые прозрачные шаги по освобождению  пленных в Донбассе, рад недавнему освобождению четырех украинцев, находившихся в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, осуществленному при посредничестве украинского политика Виктора Медведчука.
"Я приветствую любые прозрачные усилия сторон, направленные на возвращение удерживаемых лиц, как это предусмотрено минскими соглашениями", - сказал Сайдик журналистам во вторник в Минске.
Он отметил, что искренне рад освобождению четырех поенных на минувшей неделе.
На минувшей неделе власти ДНР и ЛНР передали Киеву в одностороннем порядке четырех пленных. В самопровозглашенных республиках рассчитывают, что это простимулирует дальнейший обмен удерживаемыми лицами.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
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Мартин СайдикОБСЕДонбассВ мире
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