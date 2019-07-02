Сайдик прокомментировал освобождение четырех пленных в Донбассе

МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что приветствует любые прозрачные шаги по освобождению пленных в Донбассе, рад недавнему освобождению четырех украинцев, находившихся в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, осуществленному при посредничестве украинского политика Виктора Медведчука.

"Я приветствую любые прозрачные усилия сторон, направленные на возвращение удерживаемых лиц, как это предусмотрено минскими соглашениями", - сказал Сайдик журналистам во вторник в Минске.

Он отметил, что искренне рад освобождению четырех поенных на минувшей неделе.

На минувшей неделе власти ДНР и ЛНР передали Киеву в одностороннем порядке четырех пленных. В самопровозглашенных республиках рассчитывают, что это простимулирует дальнейший обмен удерживаемыми лицами.