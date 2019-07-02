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РИА Новости

В России впервые проходит Европейский психологический конгресс

Вчера, 19:42
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Европейский психологический конгресс впервые проходит в России, заявил президент Российского психологического общества (РПО), декан психфака МГУ Юрий Зинченко.
"Мы сегодня присутствуем на церемонии торжественного открытия XVI Европейского психологического конгресса. В России это происходит впервые... Несмотря на то, что конгресс европейский, в нем принимают участие психологи из Соединённых Штатов, из Канады, из Австралии, то есть фактически это главное мировое психологическое событие года. Для нас очень важно, что это проходит в Москве", - сказал Зинченко журналистам перед церемонией открытия конгресса.
По его словам, проблемы, которые сейчас стоят перед государством, перед обществом и перед человеком, должны решаться научно обоснованно.
"Мы знаем, что вокруг психологии существует много разных практик, для нас самым главным является научная психология, которая позволит ответить на вопросы: каким образом выстраивать новую систему образования, каким образом сохранить психологическое здоровье и психическое благополучие в условиях цифрового общества, каким образом уменьшить межпоколенный разрыв... Самый главный вопрос для психологии как для науки - это как сделать человека счастливым в постоянном меняющемся глобализирующем мире",- подчеркнул он.
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В свою очередь, исполнительный директор европейской Федерации психологических ассоциаций Сабина Стюарт отметила высокий интерес к конгрессу в РФ.
"Мы очень рады быть здесь, мы рады быть в Москве, мы рада, что большой интерес к конгрессу. Сейчас уже более 3,5 тысяч участников, что, несомненно, является успехом этого важного мероприятия", - сказала она.
Конгресс будет проходить со 2 по 5 июля. Программа предполагает три дня активного диалога и обмена знаниями по 30 направлениям психологии.
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Юрий ЗинченкоМГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссияОбщество
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