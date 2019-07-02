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РИА Новости

В ДНР призвали ускорить согласование мер по достижению перемирия в Донбассе

Вчера, 19:36
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© РИА Новости / Сергей АверинДонецк
Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости.Подгруппа по безопасности должна ускорить согласование и принятие дополнительных мер контроля за прекращением огня в Донбассе, заявила во вторник полпред ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
По ее словам, ситуация на линии соприкосновения "с каждым днем становится стремительно критичной" и необходимо "предпринять более действенные шаги в обеспечении режима тишины". "В этом контексте рабочая группа по вопросам безопасности должна интенсифицировать согласование и введение дополнительных мер контроля и усиления перемирия. Со своей стороны, республики уже давно подготовили обобщенный проект таких мер на основании предложенных ранее ОБСЕ", – отметила Никонорова.
Полпред ДНР отметила, что добиться устойчивого перемирия в Донбассе можно при соблюдении ряда условий, среди них - публикация приказов о прекращении огня, запрет на любые наступательные, разведывательные действия, снайперскую стрельбу, ведение огня, в том числе ответного, запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах, а также применение строгих дисциплинарных мер к нарушителям. "Пока украинская сторона не начнет выполнять взятые на себя обязательства по данному направлению, говорить о полном соблюдении перемирия невозможно", – добавила Никонорова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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