В ДНР призвали ускорить согласование мер по достижению перемирия в Донбассе

ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости.Подгруппа по безопасности должна ускорить согласование и принятие дополнительных мер контроля за прекращением огня в Донбассе, заявила во вторник полпред ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, ситуация на линии соприкосновения "с каждым днем становится стремительно критичной" и необходимо "предпринять более действенные шаги в обеспечении режима тишины". "В этом контексте рабочая группа по вопросам безопасности должна интенсифицировать согласование и введение дополнительных мер контроля и усиления перемирия. Со своей стороны, республики уже давно подготовили обобщенный проект таких мер на основании предложенных ранее ОБСЕ", – отметила Никонорова.

Полпред ДНР отметила, что добиться устойчивого перемирия в Донбассе можно при соблюдении ряда условий, среди них - публикация приказов о прекращении огня, запрет на любые наступательные, разведывательные действия, снайперскую стрельбу, ведение огня, в том числе ответного, запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах, а также применение строгих дисциплинарных мер к нарушителям. "Пока украинская сторона не начнет выполнять взятые на себя обязательства по данному направлению, говорить о полном соблюдении перемирия невозможно", – добавила Никонорова.