Власти Мурманской области готовы помочь после трагедии с подводниками

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Мурманской области Андрей Чибис заявил, что регион готов оказать необходимое содействие Северному флоту после пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, где погибли 14 моряков-подводников.
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.
"Это страшная трагедия, мы готовы оказать все необходимое содействие Северному флоту, Мурманская область и флот всегда поддерживают друг друга в сложные моменты. Вечная память тем, кто отдает свои жизни во имя безопасности нашей страны", - написал Чибис на своей странице в Facebook.