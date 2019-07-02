ВТБ запустил программу рефинансирования автокредитов

"Новое предложение уникально для клиентов, желающих рефинансировать автомобиль на более выгодных условиях и получить дополнительные средства на любые цели по процентной ставке ниже кредитов наличными. В зависимости от типа и количества оформленных по желанию клиента сервисных услуг ему предоставляются различные дисконты. Мы надеемся, что данное предложение будет востребовано среди автолюбителей", – сказал вице-президент ВТБ, начальник управления организации продаж автокредитов Владимир Высоцкий.