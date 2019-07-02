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РИА Новости

ВТБ запустил программу рефинансирования автокредитов

Вчера, 19:31
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© Фото : ВТБЗдание главного офиса банка ВТБ в Москве
Здание главного офиса банка ВТБ в Москве
© Фото : ВТБ
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости . Банк ВТБ запускает программу рефинансирования автокредитов, клиенты могут переоформить действующие займы любого банка под более низкую ставку, с возможностью замены транспортного средства, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Новое предложение уникально для клиентов, желающих рефинансировать автомобиль на более выгодных условиях и получить дополнительные средства на любые цели по процентной ставке ниже кредитов наличными. В зависимости от типа и количества оформленных по желанию клиента сервисных услуг ему предоставляются различные дисконты. Мы надеемся, что данное предложение будет востребовано среди автолюбителей", – сказал вице-президент ВТБ, начальник управления организации продаж автокредитов Владимир Высоцкий.
Действие новой программы распространяется как на кредиты сторонних банков, так и полученные в ВТБ. Возможный срок кредитования – от года до пяти лет.
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