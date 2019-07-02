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РИА Новости

Лукашенко призвал в защите страны не рассчитывать на Россию

Вчера, 19:30
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна самостоятельно защищать суверенитет, а не рассчитывать на помощь России или НАТО.
"Суверенитет и независимость - это самые дорогие вещи, они очень дорого стоят, и не только в денежном выражении", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии, комментируя полемику в обществе вокруг законопроекта о сокращении отсрочек от призыва в армию для продолжения образования. Слова президента опубликованы на сайте администрации Лукашенко.
По его словам, белорусское "общество на ура восприняло" идею суверенитета и независимости. "А когда стал вопрос о долге, о цене независимости хотя бы в части защиты суверенитета, все закричали: "Нет!" - заметил Лукашенко.
По его словам, есть несколько возможных вариантов защиты суверенитета, например, обратиться за защитой в НАТО. "Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я - нет", - сказал Лукашенко. Он добавил, что в качестве другого варианта - можно попросить у России, чтобы "они нас защищали, - ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее". "Можем попросить и договориться... Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу", - сказал белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул, что для белорусов остается третий вариант: самим защищать себя.
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Противники нового закона, отметил президент, в своих комментариях предлагают разделить общество на классы: одни будут защищать страну, а другие - работать, получать образование, жить за границей, но не воевать за Родину. "И те, кто пописывают, только думают, что не они будут с ружьем ходить от Бреста до Смоленска, не они будут на бронетехнике, в самолетах летать, защищая нашу страну, а те, которые не могут никуда поступить и так далее. Вы хотите, чтобы было так? Я - нет. После меня - пожалуйста", - сказал президент.
При этом Лукашенко заявил, что "Родину, Отечество должны защищать все, особенно мужчины". "И если кто-то сюда придет (с захватническими намерениями - ред.), он не будет смотреть: это крестьянин, врач или рабочий. Уроки нужно извлекать из всех событий, чтобы выстоять, выдержать, чтобы быть по-настоящему суверенным и независимым", - заключил Лукашенко.
Михаил Бабич
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949514513109
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Александр ЛукашенкоНАТОБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ох, уморил Лукашенко! Вот как сказанёт иногда, так сказанёт! Порою его заявления по принципу их возникновения ничем не отличаются от заявлений Трампа, Порошенко - главное, чтобы было сочно сказано и запомнилось. И такое имеет своё однозначное наименование - популизм.
2 июля, 19:58
Владимир Белогорский
32401013
Батька, ты ж лидер Союзного государства. Отмени пенсионную реформу, повышение НДС и произведи пересмотр приватизации на территории СГ.
2 июля, 19:53
Иосиф Крупницкий
11500126
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