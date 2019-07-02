Лукашенко призвал в защите страны не рассчитывать на Россию

МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна самостоятельно защищать суверенитет, а не рассчитывать на помощь России или НАТО.

"Суверенитет и независимость - это самые дорогие вещи, они очень дорого стоят, и не только в денежном выражении", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии, комментируя полемику в обществе вокруг законопроекта о сокращении отсрочек от призыва в армию для продолжения образования. Слова президента опубликованы на сайте администрации Лукашенко.

По его словам, белорусское "общество на ура восприняло" идею суверенитета и независимости. "А когда стал вопрос о долге, о цене независимости хотя бы в части защиты суверенитета, все закричали: "Нет!" - заметил Лукашенко.

По его словам, есть несколько возможных вариантов защиты суверенитета, например, обратиться за защитой в НАТО. "Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я - нет", - сказал Лукашенко. Он добавил, что в качестве другого варианта - можно попросить у России, чтобы "они нас защищали, - ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее". "Можем попросить и договориться... Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу", - сказал белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул, что для белорусов остается третий вариант: самим защищать себя.

Противники нового закона, отметил президент, в своих комментариях предлагают разделить общество на классы: одни будут защищать страну, а другие - работать, получать образование, жить за границей, но не воевать за Родину. "И те, кто пописывают, только думают, что не они будут с ружьем ходить от Бреста до Смоленска, не они будут на бронетехнике, в самолетах летать, защищая нашу страну, а те, которые не могут никуда поступить и так далее. Вы хотите, чтобы было так? Я - нет. После меня - пожалуйста", - сказал президент.