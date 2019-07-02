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РИА Новости

Стороны конфликта в Донбассе обсудят "хлебное перемирие" 17 июля

Вчера, 19:35
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта в Донбассе согласились с необходимостью "хлебного" перемирия, продолжат обсуждение этой темы на следующем заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое пройдет 17 июля в Минске.
"Что касается "хлебного перемирия", то стороны вновь подтвердили его необходимость и согласились продолжить обсуждение этого вопроса на следующем заседании контактной группы", - сказал Сайдик журналистам во вторник в Минске.
Полномочный представитель РФ Борис Грызлов
10 июня, 15:08
Грызлов опасается, что Киев не выполнит договоренности по Донбассу
По его словам, следующая встреча контактной группы пройдет 17 июля.
Сайдик также рассказал, что на переговорах во вторник в Минске обсуждались вопросы водоснабжения по обе стороны от линии соприкосновения, в том числе вопросы финансового положения компании "Вода Донбасса". Помимо этого, продолжилось обсуждение вопросов, связанных с обменом пленными, а также имплементацией формулы "Штайнмайера", амнистии и местных выборов в Донбассе.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Вооруженный конфликт на востоке УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРМартин СайдикОБСЕДонбассВ мире
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