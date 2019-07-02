Стороны конфликта в Донбассе обсудят "хлебное перемирие" 17 июля

МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта в Донбассе согласились с необходимостью "хлебного" перемирия, продолжат обсуждение этой темы на следующем заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое пройдет 17 июля в Минске.

"Что касается "хлебного перемирия", то стороны вновь подтвердили его необходимость и согласились продолжить обсуждение этого вопроса на следующем заседании контактной группы", - сказал Сайдик журналистам во вторник в Минске.

По его словам, следующая встреча контактной группы пройдет 17 июля.

Сайдик также рассказал, что на переговорах во вторник в Минске обсуждались вопросы водоснабжения по обе стороны от линии соприкосновения, в том числе вопросы финансового положения компании "Вода Донбасса". Помимо этого, продолжилось обсуждение вопросов, связанных с обменом пленными, а также имплементацией формулы "Штайнмайера", амнистии и местных выборов в Донбассе.