Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T19:23Z
https://ria.ru/20190702/1556140284.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На Ставрополье запущена первая очередь солнечной электростанции

Вчера, 19:23
573
ПЯТИГОРСК, 2 июл - РИА Новости. Первая очередь солнечной электростанции мощностью 12,5 мегаватт введена в эксплуатацию в Ставропольском крае, сообщает министерство энергетики, промышленности и связи региона.
"В эксплуатацию введена первая очередь Старомарьевской солнечной электростанции — СЭС "Ташла" мощностью 12,5 МВт. Площадь запущенного в работу участка составляет 69 083,7 м2. Сейчас на нем расположено 43 780 фотоэлектрических модуля и четыре блочно-модульных инверторных станций", - говорится в сообщении.
Как отмечается, объем привлеченных инвестиций превысил 1,5 миллиарда рублей.
"Благодаря строительству солнечной электростанции в Грачевском районе край получит дополнительные рабочие места и 33 миллиона рублей налоговых отчислений в бюджет", - прокомментировал первый заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко, слова которого приводятся в сообщении.
По данным министерства, суммарная мощность Старомарьевской СЭС составит 100 мегаватт, выход на полную мощность запланирован в 2020 году. После ввода в эксплуатацию в 2020 году всех очередей Старомарьевская солнечная электростанция станет самой крупной СЭС в России, добавили в ведомстве.
Выхлопная труба
13 июня, 08:59
Нужен ли России углеродный налог? Мнение экспертаПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести углеродный налог. В эфире радио Sputnik эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский поделился своим мнением на этот счет.
2100002
Обсудить 0
РоссияСтавропольский крайЭкономика
Рекомендуем
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
Танк КВ-1
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Лента
новостей
Горожане в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в июле
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
Производитель компонентов для "АвтоВАЗа" объяснил срыв поставок
Владимир Рязанов
Ограбили и помочились. В Ростове компания мужчин насмерть забила сироту
Багаж туристов в аэропорту
Опытные туристы рассказали, что не стоит брать с собой в отпуск
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП
Британку выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
Разрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
Ученые назвали причину наводнения в Иркутской области
На месте массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 2 июля 2019
Предполагаемая виновница ДТП на Кутузовском проспекте была врачом
В Татарстане погиб рабочий, отравившись углекислым газом в колодце
Певец Филипп Киркоров во время церемонии вручения музыкальной премии BraVo в Москве
Киркоров прокомментировал инцидент с Пугачевой на вокзале
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:37МИД РФ обеспокоен попытками США спекулировать на курдском факторе в Сирии
11:36Погибшие подводники были закреплены за военной частью в Петербурге
11:35В Татарстане число пострадавших в ДТП с автобусом возросло до восьми
11:28В ЕС отметили позитивную динамику отношений с Россией
11:28В УФСИН объяснили обрушение забора колонии в Брянской области
11:26Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море
11:23В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских
11:21Представительство ЕС в РФ выразило соболезнования в связи с гибелью моряков
11:20В Иркутской области повысился уровень воды в реке Витим
11:20Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников
11:19Навального и Волкова заподозрили в присвоении более 41 миллиона рублей
11:18В ЕС назвали разведение сил у Станицы Луганской прорывом
11:18Предварительные испытания 57-мм модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году
11:17Ученые выяснили, почему жирная пища вызывает ожирение
11:17Шойгу прибыл в Североморск
11:16В Татарстане пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
Лента новостейМолния