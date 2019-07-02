На Ставрополье запущена первая очередь солнечной электростанции

ПЯТИГОРСК, 2 июл - РИА Новости. Первая очередь солнечной электростанции мощностью 12,5 мегаватт введена в эксплуатацию в Ставропольском крае, сообщает министерство энергетики, промышленности и связи региона.

"В эксплуатацию введена первая очередь Старомарьевской солнечной электростанции — СЭС "Ташла" мощностью 12,5 МВт. Площадь запущенного в работу участка составляет 69 083,7 м2. Сейчас на нем расположено 43 780 фотоэлектрических модуля и четыре блочно-модульных инверторных станций", - говорится в сообщении.

Как отмечается, объем привлеченных инвестиций превысил 1,5 миллиарда рублей.

"Благодаря строительству солнечной электростанции в Грачевском районе край получит дополнительные рабочие места и 33 миллиона рублей налоговых отчислений в бюджет", - прокомментировал первый заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко, слова которого приводятся в сообщении.