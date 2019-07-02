Ведущие архитекторы выбрали лучший дом в мире

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Члены жюри ежегодной премии AR House 2019 выбрали лучший жилой дом в мире. Он находится в японском городе Курасики, Члены жюри ежегодной премии AR House 2019 выбрали лучший жилой дом в мире. Он находится в японском городе Курасики, сообщает издание The Architectural Review.

Строительная компания восстановила старинный японский дом. Архитекторы придали ему современные черты и создали открытые пространства. При этом сохранили историческую крышу установив под ней прочную конструкцию из деревянных колонн.

В состав жюри премии вошли ведущие мировые архитекторы: японец Такэси Хаяцу, норвежец Манте Кула, британец Стивен Тейлор и другие.