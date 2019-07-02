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РИА Новости
Культура

Ведущие архитекторы выбрали лучший дом в мире

Вчера, 22:07
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© Daici AnoЧастный дом в Курасики, Япония. Проект компании General Design Co.
Частный дом в Курасики, Япония. Проект компании General Design Co.
© Daici Ano
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Члены жюри ежегодной премии AR House 2019 выбрали лучший жилой дом в мире. Он находится в японском городе Курасики, сообщает издание The Architectural Review.
Строительная компания восстановила старинный японский дом. Архитекторы придали ему современные черты и создали открытые пространства. При этом сохранили историческую крышу установив под ней прочную конструкцию из деревянных колонн.
В состав жюри премии вошли ведущие мировые архитекторы: японец Такэси Хаяцу, норвежец Манте Кула, британец Стивен Тейлор и другие.
На звание лучшего дома года претендовали более 200 проектов со всего мира.
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