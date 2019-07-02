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РИА Новости
Краснодарский край

Здравницы на Кубани вошли в топ-100 рейтинга инвестпривлекательности

Вчера, 19:18
27
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкОтдыхающие у бассейнов санатория "Заполярье" в Сочи
Отдыхающие у бассейнов санатория Заполярье в Сочи
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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КРАСНОДАР, 2 июл - РИА Новости. Здравницы Краснодарского края вошли в топ-100 рейтинга инвестиционной привлекательности, составленный Ассоциацией оздоровительного туризма России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
"Кубанские здравницы вошли в топ-100 российского рейтинга инвестпривлекательности. Возглавил ежегодный федеральный список здравниц, сформированный по итогам 2018 года, сочинский санаторий "Заполярье", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первую десятку также вошли санаторно-курортный комплекс "Знание" в Сочи и корпоративный центр оздоровления СИБУР-Юг в Анапе. В "топ-100 российских здравниц" входят 13 санаториев Краснодарского края, расположенных в Анапе, Геленджике, Сочи и Туапсинском районе.
"Наш регион располагает богатыми бальнеологическими ресурсами, имеет обширную санаторно-курортную базу. Сегодня работают порядка 180 санаториев, пансионатов с лечением и бальнеолечебниц, оказывающих санаторно-курортные услуги по более 500 уникальным программам. В среднем за год услуги лечения и оздоровления в санаторно-курортных организациях Краснодарского края получают около 1,3 миллиона граждан", - цитирует ведомство министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлану Балаеву.
Рейтинг инвестиционной привлекательности четвертый год подряд составляет Ассоциация оздоровительного туризма России. Здравницы Краснодарского края представлены в сотне лучших. В число лидеров рейтинга по итогам 2017 года вошли 12 здравниц Кубани, при этом санаторий "Заполярье" в Сочи также возглавил список инвестиционно привлекательных санаторно-курортных предприятий страны.
По данным краевых властей, сейчас в санаторно-курортном и туристском комплексе региона в активной стадии реализации находятся 17 соглашений в инвестиционной сфере на сумму более 17 миллиардов рублей. Это строительство новых парков развлечений, современных санаториев, отелей, яхтенных марин.
26 июня, 19:31
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