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РИА Новости
Война в Сирии

МИД Сирии заявил о готовности "вдвойне отплатить Израилю" за ракетные удары

Вчера, 19:16
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© Фото : SANA / RAMEZ MANZALAWYРакетный удар по Сирии
Ракетный удар по Сирии
© Фото : SANA / RAMEZ MANZALAWY
ДАМАСК, 2 июл – РИА Новости. Сирия готова вдвойне отплатить Израилю за ракетные удары по САР, заявил замглавы МИД САР Фейсал Микдад.
"Сирия всегда готова вдвойне отплатить (Израилю)", - заявил Микдад после встречи главы МИД САР Валида Муаллема со старшим помощником главы МИД Ирана по особым политическим вопросам Али Асгаром Хаджи. Текст заявления приводит пресс-служба МИД САР в Facebook.
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Микдад отметил, что Сирия "воюет с Израилем везде", борясь с его "инструментами" - террористическими группировками. "Цель этой атаки Израиля – защита его инструментов, особенно в свете побед сирийской армии и ее союзников", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что в данный момент региону требуется не эскалация, а спокойная обстановка. "Миру, СБ ООН и самой ООН нужно осознать опасность такого развития событий, так как Сирия не будет замалчивать свое право", - заявил Микдад.
Сирийский военный источник сообщил РИА Новости, что израильские ВВС осуществили в ночь на понедельник ракетную атаку на окрестности Дамаска и Хомс из воздушного пространства Ливана. По данным гостелевидения САР, в результате атаки погибли четыре мирных жителя, ранен 21 человек, нанесен материальный ущерб.
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Война в СирииВойна в СирииФейсал МикдадСирияИзраильВ мире
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