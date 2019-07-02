МИД Сирии заявил о готовности "вдвойне отплатить Израилю" за ракетные удары

ДАМАСК, 2 июл – РИА Новости. Сирия готова вдвойне отплатить Израилю за ракетные удары по САР, заявил замглавы МИД САР Фейсал Микдад.

"Сирия всегда готова вдвойне отплатить (Израилю)", - заявил Микдад после встречи главы МИД САР Валида Муаллема со старшим помощником главы МИД Ирана по особым политическим вопросам Али Асгаром Хаджи. Текст заявления приводит пресс-служба МИД САР в Facebook.

Микдад отметил, что Сирия "воюет с Израилем везде", борясь с его "инструментами" - террористическими группировками. "Цель этой атаки Израиля – защита его инструментов, особенно в свете побед сирийской армии и ее союзников", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что в данный момент региону требуется не эскалация, а спокойная обстановка. "Миру, СБ ООН и самой ООН нужно осознать опасность такого развития событий, так как Сирия не будет замалчивать свое право", - заявил Микдад.