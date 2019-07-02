Киркоров прокомментировал инцидент с Пугачевой на вокзале

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Артист считает критику в адрес исполнительницы "некрасивой". По его мнению, Пугачеву "должны носить на руках", потому что она внесла огромный вклад в искусство за практически полвека работы.

"Во-первых, она женщина, во-вторых, она суперзвезда. Она прожила такую большую звездную жизнь и своим трудом заслужила. И очень жаль, что это кому-то непонятно", – отметил певец в разговоре с телеканалом "Звезда".

Ранее в Сети появилось видео, как Аллу Пугачеву и ее мужа, телеведущего Максима Галкина, подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на автомобиле Maybach. В пресс-службе РЖД уточнили, что на кадрах фигурирует техническая платформа №2 Рижского вокзала, поэтому автомобиль не мешал пассажирам. Однако в дирекции компании признали, к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят.