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РИА Новости
Культура

Киркоров прокомментировал инцидент с Пугачевой на вокзале

Вчера, 19:10
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров во время церемонии вручения музыкальной премии BraVo в Москве
Певец Филипп Киркоров во время церемонии вручения музыкальной премии BraVo в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Артист считает критику в адрес исполнительницы "некрасивой". По его мнению, Пугачеву "должны носить на руках", потому что она внесла огромный вклад в искусство за практически полвека работы.
Лев Лещенко
Вчера, 16:47
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
"Во-первых, она женщина, во-вторых, она суперзвезда. Она прожила такую большую звездную жизнь и своим трудом заслужила. И очень жаль, что это кому-то непонятно", – отметил певец в разговоре с телеканалом "Звезда".
Ранее в Сети появилось видео, как Аллу Пугачеву и ее мужа, телеведущего Максима Галкина, подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на автомобиле Maybach. В пресс-службе РЖД уточнили, что на кадрах фигурирует техническая платформа №2 Рижского вокзала, поэтому автомобиль не мешал пассажирам. Однако в дирекции компании признали, к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят.
Представитель Пугачевой сообщил, что певица приехала на вокзал за час до отправления поезда, когда еще никого из пассажиров не было. Он добавил, что незадолго до лимузина по перрону проехала "газель" с чемоданами певицы. По его словам, такие меры пришлось предпринять, поскольку на Рижском вокзале "нет грузчиков".
Вагончик тронется, перрон останется
Вчера, 16:22
Вагончик тронется, перрон останется
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КультураШоу-бизнесРЖДМаксим ГалкинФилипп КиркоровАлла ПугачеваМоскваРигаОбщество
Популярные комментарии
как же они все надоели, Галкин, Киркоров, Пугачева, Вайкуле, Алибасов с кротом и с котом. Уже не знают, что придумать
2 июля, 19:35
lenka031071
313300313
"Во-первых, она женщина, во-вторых, она суперзвезда. Она прожила такую большую звездную жизнь…" Да что же они все, как один стали неадекватный поступок защищать?.. Ну сказали бы: "Знала, что нарушает, ну хотела незаметно, без лишнего шума". И всё, народ побухтел немного, да и забыл бы. Но вот этими своими заявлениями — "суперзвезда", "большая звёздная жизнь", сами настраивают общество против себя. У меня соседка на этаж выше — "заслуженный врач России", сейчас на пенсии, вот у неё была большая звездная жизнь, а эти, просто "чёрные дыры", а не звезды.
2 июля, 19:42
Себекхотеп III
15110017
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