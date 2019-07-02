Киркоров прокомментировал инцидент с Пугачевой на вокзале

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Артист считает критику в адрес исполнительницы "некрасивой". По его мнению, Пугачеву "должны носить на руках", потому что она внесла огромный вклад в искусство за практически полвека работы.
"Во-первых, она женщина, во-вторых, она суперзвезда. Она прожила такую большую звездную жизнь и своим трудом заслужила. И очень жаль, что это кому-то непонятно", – отметил певец в разговоре с телеканалом "Звезда".
Ранее в Сети появилось видео, как Аллу Пугачеву и ее мужа, телеведущего Максима Галкина, подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на автомобиле Maybach. В пресс-службе РЖД уточнили, что на кадрах фигурирует техническая платформа №2 Рижского вокзала, поэтому автомобиль не мешал пассажирам. Однако в дирекции компании признали, к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят.
Представитель Пугачевой сообщил, что певица приехала на вокзал за час до отправления поезда, когда еще никого из пассажиров не было. Он добавил, что незадолго до лимузина по перрону проехала "газель" с чемоданами певицы. По его словам, такие меры пришлось предпринять, поскольку на Рижском вокзале "нет грузчиков".
Вчера, 16:22Вагончик тронется, перрон останется