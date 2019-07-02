Грызлов назвал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе напряженной

МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе остается напряженной, Киев отказывается согласовывать дополнительные меры обеспечения перемирия, заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
"Ситуация на линии соприкосновения остается напряженной – обстрелы Донбасса продолжаются, страдают люди. Контактная группа продолжила обсуждение дополнительных мер, дополнительных гарантий соблюдения режима прекращения огня, которые призваны обеспечить устойчивое перемирие. С их необходимостью согласны как Донецк и Луганск, так и посредники – ОБСЕ и Россия. Киев вновь отказался принимать эти меры в полном объеме", - заявил он журналистам по итогам заседания контактной группы.
Грызлов также напомнил о необходимости выполнения обязательств Киева по возвращению в Донбасс пленных, о намерении освободить которых власти Украины заявляли в 2017 году.
"Это осложняет переговоры по гуманитарной теме. Подчеркну, что Россия как посредник настроена на содействие освобождению удерживаемых лиц по принципу "всех установленных на всех установленных". Только переход к полномасштабному диалогу сторон конфликта и закреплению на постоянной основе особого статуса Донбасса, что предусмотрено минскими договоренностями, может стать основой разрешения противостояния на Донбассе", - добавил он.