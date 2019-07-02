Грызлов назвал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе напряженной

МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе остается напряженной, Киев отказывается согласовывать дополнительные меры обеспечения перемирия, заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

"Ситуация на линии соприкосновения остается напряженной – обстрелы Донбасса продолжаются, страдают люди. Контактная группа продолжила обсуждение дополнительных мер, дополнительных гарантий соблюдения режима прекращения огня, которые призваны обеспечить устойчивое перемирие. С их необходимостью согласны как Донецк и Луганск, так и посредники – ОБСЕ и Россия. Киев вновь отказался принимать эти меры в полном объеме", - заявил он журналистам по итогам заседания контактной группы.

Грызлов также напомнил о необходимости выполнения обязательств Киева по возвращению в Донбасс пленных, о намерении освободить которых власти Украины заявляли в 2017 году.