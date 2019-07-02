Грызлов заявил о возможности разведения сил у Петровского и Золотого

ИНСК, 2 июл - РИА Новости. Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что после успешного завершения разведения сил конфликтующих сторон у Станицы Луганской в Донбассе можно оперативно провести ту же работу у Петровского и Золотого, а также согласовать новые участки для отвода.

"Призываю стороны конфликта строго соблюдать договоренность о разведении сил. Одновременно необходимо продолжать снижать напряжённость, повышать уровень безопасности в других районах Донбасса. Есть возможность оперативно вновь провести разведение сил в районах Петровского и Золотого. Это можно сделать достаточно быстро, поскольку условия и параметры разведения на этих участках были согласованы еще в 2016 году", - сказал он журналистам по итогам заседания контактной группы.