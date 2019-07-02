Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T19:05Z
https://ria.ru/20190702/1556139829.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155574/06/1555740642_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_c89ed1c9695527feaca2be3878c36897.jpg
РИА Новости

Грызлов заявил о возможности разведения сил у Петровского и Золотого

Вчера, 19:05
263
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом в Петровском районе Донецка, попавший под артиллерийский обстрел ВСУ
Дом в Петровском районе Донецка, попавший под артиллерийский обстрел ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ИНСК, 2 июл - РИА Новости. Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что после успешного завершения разведения сил конфликтующих сторон у Станицы Луганской в Донбассе можно оперативно провести ту же работу у Петровского и Золотого, а также согласовать новые участки для отвода.
"Призываю стороны конфликта строго соблюдать договоренность о разведении сил. Одновременно необходимо продолжать снижать напряжённость, повышать уровень безопасности в других районах Донбасса. Есть возможность оперативно вновь провести разведение сил в районах Петровского и Золотого. Это можно сделать достаточно быстро, поскольку условия и параметры разведения на этих участках были согласованы еще в 2016 году", - сказал он журналистам по итогам заседания контактной группы.
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Вчера, 18:55
Миссия ОБСЕ подтвердила успешное разведение сил у Станицы Луганской
Грызлов напомнил, что разведение в Петровском и Золотом уже проводилось, но затем вооруженные силы Украины "вновь заняли прежние позиции". "Кроме действий в Петровском и Золотом, необходимо продолжить диалог Киева и Донбасса о дальнейших участках разведения", - добавил он.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
200101
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассБорис ГрызловУкраинаВ мире
Рекомендуем
Борис Грызлов
Грызлов назвал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе напряженной
РИА
Новости
Стороны конфликта в Донбассе обсудят "хлебное перемирие" 17 июля
Донецк
В ДНР призвали ускорить согласование мер по достижению перемирия в Донбассе
Украинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву
Сайдик прокомментировал освобождение четырех пленных в Донбассе
Лента
новостей
Пенсионерка с раненой рукой сидит у входа в дом в Донецке
Киев затягивает согласование по соцвыплатам жителям Донбасса, заявили в ДНР
Стела на въезде в Горловку Донецкой области
В ДНР заявили об обстрелах Горловки со стороны ВСУ
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин заявил об усилении обстрелов в Донбассе при Зеленском
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Киевская патриархия пытается восстановить свой устав через суд
Ракетный удар по Сирии
МИД Сирии заявил о готовности "вдвойне отплатить Израилю" за ракетные удары
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Миссия ОБСЕ подтвердила успешное разведение сил у Станицы Луганской
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на полях саммита Группы двадцати в Осаке.29 июня 2019
Путин встретится с Шойгу в ближайшее время
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится в Минске 17 июля
В Минске разблокировали работу по уточнению списков для обмена пленными
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский пообещал защищать украинский язык
Минпросвещения вновь направило 73 учебника на экспертизу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
10:57МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
10:52Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
10:50После паводка в Приангарье уничтожили более 1,6 тысячи погибших животных
10:49Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
10:48Глава Минвостокразвития выступил за введение tax free в аэропортах ДФО
10:48Власти рассказали, какая помощь необходима жителям Приангарья
10:46Выход из ситуации в Венесуэле возможен через диалог, считает Моралес
10:45Козлов назвал меры, позволяющие ускорить рост экономики Дальнего Востока
10:43Синоптики опасаются, что тайфун в Китае может вызвать в Приморье паводки
10:43Генконсул Японии назвал Владивосток "окном в Россию"
10:42Генконсул Японии оценил местную кухню во Владивостоке
10:41Путин назвал залог прочности российско-белорусских отношений
Лента новостейМолния