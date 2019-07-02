В ДНР заявили об обстрелах Горловки со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов и вооружения БМП подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, загорелись жилые дома, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

"Сегодня в 16.00 (совпадает с мск - ред.) боевики из 30-й механизированной бригады подвергли обстрелу населенный пункт Зайцево (окраина Горловки – ред.) из минометов и вооружения БМП. В результате обстрелов произошли возгорания жилых домов... По предварительным данным, жертв нет", - сказал Безсонов.

Он отметил, что огонь велся с позиций украинских силовиков, расположенных в подконтрольной Киеву части поселка Зайцево в непосредственной близости от жилых домов. "Призываем международные организации не оставлять без внимания преступные действия украинской стороны, которые идут в разрез с заявлениями руководства Украины о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта в Донбассе", - добавил Безсонов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.