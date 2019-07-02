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РИА Новости

В ДНР заявили об обстрелах Горловки со стороны ВСУ

Вчера, 19:04
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку Донецкой области
Стела на въезде в Горловку Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов и вооружения БМП подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, загорелись жилые дома, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
"Сегодня в 16.00 (совпадает с мск - ред.) боевики из 30-й механизированной бригады подвергли обстрелу населенный пункт Зайцево (окраина Горловки – ред.) из минометов и вооружения БМП. В результате обстрелов произошли возгорания жилых домов... По предварительным данным, жертв нет", - сказал Безсонов.
Он отметил, что огонь велся с позиций украинских силовиков, расположенных в подконтрольной Киеву части поселка Зайцево в непосредственной близости от жилых домов. "Призываем международные организации не оставлять без внимания преступные действия украинской стороны, которые идут в разрез с заявлениями руководства Украины о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта в Донбассе", - добавил Безсонов.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВ мире
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