Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T19:07Z
https://ria.ru/20190702/1556139719.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154861/18/1548611850_198:283:1646:1097_1036x0_80_0_0_71958c4e78609525b884d9a571607f8d.jpg
РИА Новости

Цены на нефть резко упали

Вчера, 19:01
3264
CC0 / ARMBRUSTERBIZ / Добыча нефтиДобыча нефти
Добыча нефти
CC0 / ARMBRUSTERBIZ / Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник усиленно опускаются, снижение стоимости связано с опасениями за нефтяной спрос, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.25 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 3,76%, до 56,87 доллара за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent - на 3,24%, до 62,95 доллара за баррель. Минутами ранее снижение достигало 4% и 3,5% соответственно.
Нефтяные цены падают вопреки решению стран ОПЕК+ продлить соглашение по сокращению добычи нефти до конца марта 2020 года. Инвесторы опасаются за перспективы роста нефтяного спроса.
"Это были минимальные условия, о которых могли договориться страны ОПЕК для предотвращения резкого снижения цен. Страны-участницы отметили, что рост мирового спроса на нефть в этом году упал до 1,14 миллиона баррелей в день, тогда как поставки стран вне ОПЕК, как ожидается, вырастут", - считает аналитик PVM Тамаш Варга (Tamas Varga), чьи слова приводит агентство Рейтер.
Министр энергетики РФ Александр Новак
Вчера, 17:16
Текущие цены на нефть соответствуют ситуации на рынке, считает Новак
Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. При этом из сделки исключены Иран, Венесуэла и Ливия. Страны ОПЕК+ во вторник продлили сделку еще на девять месяцев.
Также страны ОПЕК+ подписали во вторник хартию о бессрочном сотрудничестве, предусматривающую создание постоянной структуры в целях стабилизации рынка нефти. Участие в хартии является добровольным и открытым для всех стран-производителей нефти.
1537204
Обсудить 3
Цены на нефтьЭкономика
Рекомендуем
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Горожане в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в июле
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
Лента
новостей
Танк КВ-1
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Багаж туристов в аэропорту
Опытные туристы рассказали, что не стоит брать с собой в отпуск
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
Производитель компонентов для "АвтоВАЗа" объяснил срыв поставок
Владимир Рязанов
Ограбили и помочились. В Ростове компания мужчин насмерть забила сироту
Британку выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Кошка и собака
Ученые объяснили, почему люди помешаны на кошках и собаках
На месте массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 2 июля 2019
Предполагаемая виновница ДТП на Кутузовском проспекте была врачом
Унесенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
В МЧС рассказали о ситуации с паводком в Иркутской области
Разрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
Ученые назвали причину наводнения в Иркутской области
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
10:57МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
10:52Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
10:50После паводка в Приангарье уничтожили более 1,6 тысячи погибших животных
10:49Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
10:48Глава Минвостокразвития выступил за введение tax free в аэропортах ДФО
10:48Власти рассказали, какая помощь необходима жителям Приангарья
10:46Выход из ситуации в Венесуэле возможен через диалог, считает Моралес
10:45Козлов назвал меры, позволяющие ускорить рост экономики Дальнего Востока
10:43Синоптики опасаются, что тайфун в Китае может вызвать в Приморье паводки
10:43Генконсул Японии назвал Владивосток "окном в Россию"
10:42Генконсул Японии оценил местную кухню во Владивостоке
10:41Путин назвал залог прочности российско-белорусских отношений
Лента новостейМолния