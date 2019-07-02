Цены на нефть резко упали

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник усиленно опускаются, снижение стоимости связано с опасениями за нефтяной спрос, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.25 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 3,76%, до 56,87 доллара за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent - на 3,24%, до 62,95 доллара за баррель. Минутами ранее снижение достигало 4% и 3,5% соответственно.

Нефтяные цены падают вопреки решению стран ОПЕК+ продлить соглашение по сокращению добычи нефти до конца марта 2020 года. Инвесторы опасаются за перспективы роста нефтяного спроса.

"Это были минимальные условия, о которых могли договориться страны ОПЕК для предотвращения резкого снижения цен. Страны-участницы отметили, что рост мирового спроса на нефть в этом году упал до 1,14 миллиона баррелей в день, тогда как поставки стран вне ОПЕК, как ожидается, вырастут", - считает аналитик PVM Тамаш Варга (Tamas Varga), чьи слова приводит агентство Рейтер

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. При этом из сделки исключены Иран, Венесуэла и Ливия. Страны ОПЕК+ во вторник продлили сделку еще на девять месяцев.