В пострадавшем от паводка Тулуне заканчиваются продукты

Унесенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области

ТУЛУН (Иркутская область), 2 июл - РИА Новости. Продукты заканчиваются в магазинах пострадавшего от паводка иркутского Тулуна, работники магазина обещают, что в среду все появится, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Вечером перед закрытием в магазине Тулуна "Хлеб и соль" много пустых полок: нет колбасы, йогуртов, половины ассортимента сыров и масла. У кассы недовольные посетители возмущенно спрашивают, почему нет продуктов.

"Машина вот стоит, магазин закроем и будем ночью принимать. Завтра все будет", - рассказывает кассир.

На последних минутах работы в магазин старается войти как можно больше людей, так как остальные магазины либо закрыты, либо там нет нужных им продуктов.

На улице жительница спрашивает у прохожих, где можно купить хлеба: к вечеру, по ее словам, в магазинах его сложно найти.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

По последним данным, в результате паводка погибли 18 человек. В зоне бедствия за медицинской помощью обратились 1,3 тысячи человек.