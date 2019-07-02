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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Киевская патриархия пытается восстановить свой устав через суд

Вчера, 18:58
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск от возглавляемой раскольником Филаретом Денисенко церковной структуры к министерству культуры Украины с требованием отменить приказ, согласно которому утратил силу устав организации, сообщила пресс-служба суда.
Ранее Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. После этого синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, однако оставил его в составе "епископата".
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"Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ министерства культуры Украины от 30 января 2019 года, а именно "признать утратившими силу приказы министерства культуры Украины "О регистрации устава религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви" в новой редакции", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Кроме того, истец просит немедленно приостановить действие оспариваемого приказа. Сейчас суд решает вопрос о возбуждении дела и наличии правовых оснований для принятия мер по обеспечению иска.
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
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Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Уже через несколько месяцев Филарет Денисенко заявил, "новая церковь" разделилась. По его словам, это произошло из-за крайне редкого общения с Епифанием, который нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре 2018 года. При этом Филарет считает, что Епифаний не является независимым предстоятелем. Он также заявил, что возглавляемая им неканоническая структура, на базе которой была создана "новая церковь" Украины, до сих пор существует. Сам Епифаний заявлял, что в "новой церкви" нет раскола.
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Религия и мировоззрениерелигияРаскольник Филарет ( Денисенко)Украинская православная церковь Киевского патриархатаМинистерство культуры УкраиныНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьКиевУкраинаВ мире
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