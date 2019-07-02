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РИА Новости
Туризм

Российские туристы стали чаще отдыхать в Испании

Вчера, 20:29
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© Фото : pixabay/ castigatioxesМайорка
Майорка
© Фото : pixabay/ castigatioxes
МАДРИД, 2 июл – РИА Новости. Рост потока российских туристов в Испанию за первые пять месяцев текущего года составил 17,1%, а в мае – почти 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные испанского Национального института статистики.
В мае в Испании побывали 122,8 тысячи туристов из России, а с января – 394 тысячи.
За первые пять месяцев страну посетили 29,3 миллиона иностранных туристов, что на 2,7% больше, чем годом ранее. Самые популярные направления – Каталония, Канары и Андалусия. Чаще всего в Испанию приезжают граждане Великобритании (6,25 миллиона), Германии (более 4 миллионов) и Франции (3,7 миллиона).
В мае Испанию посетили почти 8 миллионов туристов (падение на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Их расходы в этом месяце составили 8,2 миллиарда евро. В среднем каждый турист тратил 163 евро в день.
Всего туристы потратили в Испании с января по май 30,7 миллиарда евро.
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