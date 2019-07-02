Миссия ОБСЕ подтвердила успешное разведение сил у Станицы Луганской

Местные жители в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений

МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Данные Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтверждают успешное завершение разведения сил конфликтующих сторон в районе населенного пункта Станица Луганская в Донбассе, заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

"Данные СММ ОБСЕ официально подтверждают, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской состоялось. Напомню, что на прошлой неделе представители Луганска сообщили, что киевская сторона готовит очередной отказ от разведения сил. Важно, что это предостережение было услышано и ВСУ не реализовали негативный сценарий. Это хорошая новость для всех", - заявил он журналистам по итогам заседания контактной группы.