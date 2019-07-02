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РИА Новости

Миссия ОБСЕ подтвердила успешное разведение сил у Станицы Луганской

Вчера, 18:55
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМестные жители в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
© РИА Новости / Стрингер
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Данные Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтверждают успешное завершение разведения сил конфликтующих сторон в районе населенного пункта Станица Луганская в Донбассе, заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
"Данные СММ ОБСЕ официально подтверждают, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской состоялось. Напомню, что на прошлой неделе представители Луганска сообщили, что киевская сторона готовит очередной отказ от разведения сил. Важно, что это предостережение было услышано и ВСУ не реализовали негативный сценарий. Это хорошая новость для всех", - заявил он журналистам по итогам заседания контактной группы.
По словам Грызлова, это произошло, "как только в Киеве проявили политическую волю к выполнению своих обязательств". "Объективно, разведение сил в районе Станицы Луганской могло состояться более двух лет назад", - добавил он.
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прбыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
1 июля, 12:37
Никто воевать не хочет: политолог оценил разведение сил в Станице ЛуганскойВладимир Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской, назвав это шагом к устойчивому прекращению огня в Донбассе. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак, это событие можно занести в актив украинского президента.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСтаница ЛуганскаяБорис ГрызловВ мире
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