Миссия ОБСЕ подтвердила успешное разведение сил у Станицы Луганской

МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Данные Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтверждают успешное завершение разведения сил конфликтующих сторон в районе населенного пункта Станица Луганская в Донбассе, заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
"Данные СММ ОБСЕ официально подтверждают, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской состоялось. Напомню, что на прошлой неделе представители Луганска сообщили, что киевская сторона готовит очередной отказ от разведения сил. Важно, что это предостережение было услышано и ВСУ не реализовали негативный сценарий. Это хорошая новость для всех", - заявил он журналистам по итогам заседания контактной группы.
По словам Грызлова, это произошло, "как только в Киеве проявили политическую волю к выполнению своих обязательств". "Объективно, разведение сил в районе Станицы Луганской могло состояться более двух лет назад", - добавил он.
1 июля, 12:37Никто воевать не хочет: политолог оценил разведение сил в Станице ЛуганскойВладимир Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской, назвав это шагом к устойчивому прекращению огня в Донбассе. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак, это событие можно занести в актив украинского президента.