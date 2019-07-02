Президент Армении выразил соболезнования в связи с паводком в Приангарье

Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018

ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму с соболезнованиями российскому лидеру Владимиру Путину в связи с паводком в Иркутской области, приведшем к многочисленным жертвам, сообщили во вторник в пресс-службе армянского президента

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУМЧС, подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 18, пропали без вести 13 человек.