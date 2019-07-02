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РИА Новости

Президент Армении выразил соболезнования в связи с паводком в Приангарье

Вчера, 18:52
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму с соболезнованиями российскому лидеру Владимиру Путину в связи с паводком в Иркутской области, приведшем к многочисленным жертвам, сообщили во вторник в пресс-службе армянского президента
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУМЧС, подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 18, пропали без вести 13 человек.
"Президент Саркисян выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.
Вид на подтопленные районы Тулуна
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Паводок в Иркутской областиАрмен СаркисянМЧСВладимир ПутинИркутская областьРоссияАрменияВ мире
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