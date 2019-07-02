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РИА Новости

Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится в Минске 17 июля

Вчера, 18:42
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится в Минске 17 июля, сообщили во вторник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Заседание контактной группы завершилось. Следующая встреча в Минске состоится 17 июля 2019 года", - говорится в сообщении МИД ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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