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РИА Новости

Правительство опубликовало постановление по индексации тарифа "Платона"

Вчера, 18:36
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУстройство считывания данных с бортового транспондера, установленного на транспортных средствах, зарегистрированных в реестре государственной системы взимания платы "Платон"
Устройство считывания данных с бортового транспондера, установленного на транспортных средствах, зарегистрированных в реестре государственной системы взимания платы Платон
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло изменения в постановление по взиманию платы с большегрузов в счет причиняемого ими вреда федеральным дорогам в рамках системы "Платон", регламентировало порядок индексации тарифа на ближайшие годы, следует из постановления кабмина, опубликованного на портале правовой информации.
Тариф госсистемы "Платон" за проезд большегрузов по федеральным трассам с 1 июля вырос на 14 копеек - с 1,9 рубля до 2,04 рубля за километр с дальнейшим ростом до 2,2 рубля с 1 февраля 2020 года и до 2,35 рублей с 1 февраля 2021 года, сообщал Минтранс РФ. Министерство отмечало, что размер индексации тарифа "Платона" снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции.
"Установить, что к размеру платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, предусмотренному постановлением правительства... применяется коэффициент 0,51. По 30 июня 2019 года к размеру платы... ежегодная индексация в соответствии с фактическим изменением индекса потребительских цен не применяется", - говорится в документе правительства.
Вместе с тем установлено, что к указанному размеру с 1 июля применяется индексация по накопленной инфляции с 15 ноября 2015 года (запуск "Платона") по февраль 2017 года включительно. С 1 февраля 2020 года тариф индексируется по накопленной инфляции с 15 ноября 2015 года по февраль 2019 года включительно; с 1 февраля 2021 года - по накопленной инфляции до декабря 2020 года включительно; и с 1 февраля 2022 года - на уровень накопленной инфляции с 15 ноября 2015 года по декабрь года, "предшествующего году осуществления индексации, включительно".
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По мнению главы Минтранса Евгения Дитриха, примененный подход с растягиванием увеличения тарифа на накопленную инфляцию позволит увеличить количество ремонтируемых дорог и мостов за счет дополнительных средств от системы "Платон", что положительно скажется на безопасности движения и скорости доставки грузов.
По данным Минтранса, в госсистеме "Платон" зарегистрировано 1,2 миллиона транспортных средств. Объем поступлений в Дорожный фонд России за время ее работы достиг 77 миллиардов рублей. За счет этих средств уже отремонтировано свыше 2 тысяч километров дорог, восстановлено и построено более 30 мостов в 40 регионах страны. Также в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Карта убитых дорог" на основании выбора грузоперевозчиков выполнен ремонт 700 километров федеральных дорог, ведется реконструкция трассы Р-243 от Костромы до Перми.
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ПлатонПравительство РФРоссияЭкономика
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