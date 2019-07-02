Правительство опубликовало постановление по индексации тарифа "Платона"

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло изменения в постановление по взиманию платы с большегрузов в счет причиняемого ими вреда федеральным дорогам в рамках системы "Платон", регламентировало порядок индексации тарифа на ближайшие годы, следует из постановления кабмина, опубликованного на портале правовой информации.

Тариф госсистемы "Платон" за проезд большегрузов по федеральным трассам с 1 июля вырос на 14 копеек - с 1,9 рубля до 2,04 рубля за километр с дальнейшим ростом до 2,2 рубля с 1 февраля 2020 года и до 2,35 рублей с 1 февраля 2021 года, сообщал Минтранс РФ. Министерство отмечало, что размер индексации тарифа "Платона" снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции.

"Установить, что к размеру платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, предусмотренному постановлением правительства... применяется коэффициент 0,51. По 30 июня 2019 года к размеру платы... ежегодная индексация в соответствии с фактическим изменением индекса потребительских цен не применяется", - говорится в документе правительства.

Вместе с тем установлено, что к указанному размеру с 1 июля применяется индексация по накопленной инфляции с 15 ноября 2015 года (запуск "Платона") по февраль 2017 года включительно. С 1 февраля 2020 года тариф индексируется по накопленной инфляции с 15 ноября 2015 года по февраль 2019 года включительно; с 1 февраля 2021 года - по накопленной инфляции до декабря 2020 года включительно; и с 1 февраля 2022 года - на уровень накопленной инфляции с 15 ноября 2015 года по декабрь года, "предшествующего году осуществления индексации, включительно".

По мнению главы Минтранса Евгения Дитриха, примененный подход с растягиванием увеличения тарифа на накопленную инфляцию позволит увеличить количество ремонтируемых дорог и мостов за счет дополнительных средств от системы "Платон", что положительно скажется на безопасности движения и скорости доставки грузов.