Зеленский пообещал защищать украинский язык

КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Всемирного конгресса украинцев и конгресса украинцев Канады заявил, что будет защищать украинский язык, а также придерживаться курса на интеграцию страны в ЕС и НАТО.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным, при условии, что государственным языком будет украинский, а территория Донбасса будет в составе Украины.

"В конституции записано, что единственный государственный язык на Украине - украинский. Я как президент, как гарант конституции защищать украинский язык, наш суверенитет и наш курс в Европу и НАТО ", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.

В апреле Верховная рада приняла закон о государственном языке, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. При этом ранее на Украине действовал закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области считают русский язык родным.