Зеленский пообещал защищать украинский язык

КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Всемирного конгресса украинцев и конгресса украинцев Канады заявил, что будет защищать украинский язык, а также придерживаться курса на интеграцию страны в ЕС и НАТО.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным, при условии, что государственным языком будет украинский, а территория Донбасса будет в составе Украины.
"В конституции записано, что единственный государственный язык на Украине - украинский. Я как президент, как гарант конституции защищать украинский язык, наш суверенитет и наш курс в Европу и НАТО ", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.
В апреле Верховная рада приняла закон о государственном языке, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. При этом ранее на Украине действовал закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области считают русский язык родным.
Вчера, 14:24Русский язык разобщил команду Владимира ЗеленскогоФедерализация. Признание за русским языком статуса регионального. Реальное прекращение огня. Эти, казалось бы, понятные рецепты урегулирования конфликта в Донбассе, как выясняется, неприемлемы для нынешней команды в Киеве. Ровно так же, как и для прежней.
Власти Украины после госперевората в 2014 году провозгласили курс на интергарцию страны в ЕС и НАТО. Однако еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.