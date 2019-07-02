Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T03:12Z
https://ria.ru/20190702/1556138862.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155593/27/1555932792_0:90:3296:1944_1036x0_80_0_0_ca6e8505134827895d9db8242b388b60.jpg
РИА Новости

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро

Вчера, 18:32
169169
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
По его словам, это взнос за часть 2017 года и 2018-й.
Ранее внесенные Москвой 33 миллиона евро — это выплата за текущий год, отметил Хольтген.

Россия и ПАСЕ

Москву лишили основных прав в Парламентской ассамблее пять лет назад — из-за событий на Украине и вокруг Крыма.
Здание Совета Европы в Страсбурге
Вчера, 17:02
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и в конце июня 2017 года приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока права ее делегации не будут восстановлены. Как признали в ПАСЕ, эти меры привели к финансовым трудностям: пришлось заморозить бюджет на девять процентов, дефицит составил полтора миллиона евро.
Весной ПАСЕ подготовила резолюцию, приглашающую Москву вернуться. Некоторые члены ассамблеи высказали крайнее возмущение: Киев, Тбилиси и Лондон подготовили более 200 поправок к документу, но принята была лишь одна, после чего голосование прошло в пользу России.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
28 июня, 11:31
Россия снова в ПАСЕ, надолго ли?
7020623194061909
Обсудить 212
Совет ЕвропыЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Толстой рвался туда!? Пусть платит!
2 июля, 18:45
Славик Н
4492310021
Хорошая логика у цивильного запада... заплатить за то чем не пользовался. Может и им счёт выставить за то что они, к примеру, в Крыму отдыхали полтора года, ерунда что их там не было, а заплатить надо
2 июля, 18:38
virshych
455231007
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
РИА
Новости
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова
Британку выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Люди стоят на разделительной полосе в час пик в Нью-Дели
В Индии стало вирусным видео с "исчезающими" автомобилями
Танк КВ-1
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
"АвтоВАЗ" останавливает производство из-за срыва поставок
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Здание Совета Европы в Страсбурге
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
Сотрудница Московского зоопарка отбилась от медведя при помощи веника
Уборщица Московского зоопарка восхитила британцев, отогнав медведя веником
Андреевский флаг
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Лидер украинской политической партии Голос Святослав Вакарчук выступает на мероприятии своего предвыборного тура в Харькове
Вакарчук заявил, что Москва "захватила российский Крым"
Работа лаборатории
Обнаружен неизвестный смертельный вирус
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
10:57МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
10:52Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
10:50После паводка в Приангарье уничтожили более 1,6 тысячи погибших животных
10:49Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
10:48Глава Минвостокразвития выступил за введение tax free в аэропортах ДФО
10:48Власти рассказали, какая помощь необходима жителям Приангарья
10:46Выход из ситуации в Венесуэле возможен через диалог, считает Моралес
10:45Козлов назвал меры, позволяющие ускорить рост экономики Дальнего Востока
10:43Синоптики опасаются, что тайфун в Китае может вызвать в Приморье паводки
10:43Генконсул Японии назвал Владивосток "окном в Россию"
10:42Генконсул Японии оценил местную кухню во Владивостоке
10:41Путин назвал залог прочности российско-белорусских отношений
Лента новостейМолния