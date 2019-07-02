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РИА Новости

Минобороны подало иск к комплексу "НИИДАР" почти на два миллиарда рублей

Вчера, 18:32
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© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы
© РИА Новости / Андрей Волков
Арбитражный суд Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России о взыскании около 1,8 миллиарда рублей с ОАО "Научно-производственный комплекс "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" (НПК "НИИДАР"), следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в арбитраж 28 июня, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не сообщаются.
НПК "НИИДАР" входит в концерн "РТИ". РТИ – крупнейший частный российский научно-производственный холдинг, в состав которого входят 20 производственных предприятий, научно-исследовательских и проектных институтов, расположенных в Москве, Саранске, Зеленограде, Дубне, Нижнем Новгороде и Владивостоке. Основные компетенции холдинга включают разработку, производство и поставку сложных технологических решений, таких как радиолокационные системы, комплексные системы автоматизированного управления и ситуационные центры, средства связи, электронные приборы, микро- и наноэлектронику. Входит в АФК "Система".
НПК "НИИДАР", в частности, является разработчиком надгоризонтной радиолокационной станции (РЛС) наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) "Воронеж". РЛС способна обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.
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