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РИА Новости

Министр финансов Украины заявила о необходимости глубоких реформ в стране

Вчера, 18:28
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ТОРОНТО, 2 июл - РИА Новости. Украина должна провести глубокие структурные реформы в стране для создания благоприятной атмосферы для бизнеса, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
"Мы должны сейчас проводить более глубокие, структурные реформы", - сказала она, выступая в канадском Торонто на конференции по вопросам реформ на Украине.
Маркарова отметила, что это необходимо для обеспечения благоприятной атмосферы для бизнеса и привлечения прямых инвестиций.
Конференция по вопросам реформ на Украине проходит в Торонто 2-4 июля. В ней также примет участие новый президент Украины Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом в Канаде.
В Канаде проживает крупнейшая украинская община после России.
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