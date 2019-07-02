Министр финансов Украины заявила о необходимости глубоких реформ в стране

ТОРОНТО, 2 июл - РИА Новости. Украина должна провести глубокие структурные реформы в стране для создания благоприятной атмосферы для бизнеса, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Мы должны сейчас проводить более глубокие, структурные реформы", - сказала она, выступая в канадском Торонто на конференции по вопросам реформ на Украине.

Маркарова отметила, что это необходимо для обеспечения благоприятной атмосферы для бизнеса и привлечения прямых инвестиций.

Конференция по вопросам реформ на Украине проходит в Торонто 2-4 июля. В ней также примет участие новый президент Украины Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом в Канаде.