Киев затягивает согласование по соцвыплатам жителям Донбасса, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Киев затягивает согласование механизма по возобновлению социальных выплат жителям Донбасса, заявила во вторник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
В МИД ДНР отметили, что возобновление соцвыплат жителям Донбасса, а также выплата задолженности по зарплате сотрудникам железной дороги и компании "Вода Донбасса" были главными вопросами встречи экономической группы в Минске во вторник.
"Без реальных причин официальный Киев откровенно затягивает согласование уже готового механизма реализации социальных выплат. Документы на столе, что еще необходимо сделать, какие конкретные шаги, чтобы украинская сторона наконец-то разблокировала процесс?" - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Она отметила, что на прошедшей 19 июня встрече в Минске представители Киева обещали предоставить информацию о доходной и расходной части КП "Компания "Вода Донбасса" для "ее проработки соответствующими экспертами". "Однако никаких данных и официального ответа от украинских представителей получено не было. Очень жаль, что Украина саботирует работу по КП "Компания "Вода Донбасса", нас беспокоит этот вопрос, так как стабильная работа предприятия - это стабильное водоснабжение всего населения Донбасса", - добавила Никонорова.
Выплату в Донбассе пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам. Вопрос возобновления выплат обсуждается на встречах экономической подгруппы по Донбассу в Минске. Одно из предложений — выплачивать пенсии жителям ДНР и ЛНР через Международный комитет Красного Креста. В ДНР заявили, что Киев блокирует эту инициативу.