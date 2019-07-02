Киев затягивает согласование по соцвыплатам жителям Донбасса, заявили в ДНР

Пенсионерка с раненой рукой сидит у входа в дом в Донецке

ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Киев затягивает согласование механизма по возобновлению социальных выплат жителям Донбасса, заявила во вторник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

В МИД ДНР отметили, что возобновление соцвыплат жителям Донбасса, а также выплата задолженности по зарплате сотрудникам железной дороги и компании "Вода Донбасса" были главными вопросами встречи экономической группы в Минске во вторник.

"Без реальных причин официальный Киев откровенно затягивает согласование уже готового механизма реализации социальных выплат. Документы на столе, что еще необходимо сделать, какие конкретные шаги, чтобы украинская сторона наконец-то разблокировала процесс?" - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

Она отметила, что на прошедшей 19 июня встрече в Минске представители Киева обещали предоставить информацию о доходной и расходной части КП "Компания "Вода Донбасса" для "ее проработки соответствующими экспертами". "Однако никаких данных и официального ответа от украинских представителей получено не было. Очень жаль, что Украина саботирует работу по КП "Компания "Вода Донбасса", нас беспокоит этот вопрос, так как стабильная работа предприятия - это стабильное водоснабжение всего населения Донбасса", - добавила Никонорова.