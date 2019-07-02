На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.

"Около 16.00 (совпадает с мск) во время выполнения курсантом третьего курса Харьковского национального университета воздушных сил очередного самостоятельного учебно-тренировочного полета по маршруту на самолете Л-39 возникла нештатная ситуация. Пилот сообщил о ней группе руководства полетов и было принято решение о катапультировании", - говорится в сообщении.