Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T18:23Z
https://ria.ru/20190702/1556138421.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153104/55/1531045579_0:0:1037:583_1036x0_80_0_0_fe5e79c96bc67bd018f274060e0498e0.jpg
РИА Новости

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Вчера, 18:23
1951
© РИА Новости/Аврора / Перейти в фотобанкУчебно-боевой самолет Л-39
Учебно-боевой самолет Л-39
© РИА Новости/Аврора
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
"Около 16.00 (совпадает с мск) во время выполнения курсантом третьего курса Харьковского национального университета воздушных сил очередного самостоятельного учебно-тренировочного полета по маршруту на самолете Л-39 возникла нештатная ситуация. Пилот сообщил о ней группе руководства полетов и было принято решение о катапультировании", - говорится в сообщении.
Самолет Ан-2 упал в Полтавской области Украины. 23 июня 2019
23 июня, 12:53
На Украине разбился самолет Ан-2
По данным института, после катапультирования и приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что повреждений нет, состояние его здоровья удовлетворительное. Самолет упал в поле около поселка Староверовка в Харьковской области, жертв и пострадавших нет.
4493602
Обсудить 1
УкраинаВ мире
Рекомендуем
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ прокомментировали поведение делегации "новой церкви" Украины на Афоне
РИА
Новости
Здание Совета Европы в Страсбурге
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Глава МИД Канады раскритиковала решение вернуть России полномочия в ПАСЕ
Арбитражный суд Москвы
Минобороны подало иск к комплексу "НИИДАР" почти на два миллиарда рублей
Лента
новостей
Боец спецподразделения народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области
Украинские силовики понесли потери после попытки атаковать позиции ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский пообещал защищать украинский язык
Андреевский флаг
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Министр финансов Украины заявила о необходимости глубоких реформ в стране
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
В Совбезе предупредили о подготовке НАТО "революций" в странах ОДКБ
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
"АвтоВАЗ" останавливает производство из-за срыва поставок
Ракетный удар по Сирии
МИД Сирии заявил о готовности "вдвойне отплатить Израилю" за ракетные удары
Паспорт гражданина Российской Федерации
Эксперты: Россия за десять лет удвоила число стран с безвизовым въездом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал в защите страны не рассчитывать на Россию
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали слова о силовом возвращении Крыма
Здание Совета Европы в Страсбурге
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
10:57МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
10:52Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
10:50После паводка в Приангарье уничтожили более 1,6 тысячи погибших животных
10:49Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
10:48Глава Минвостокразвития выступил за введение tax free в аэропортах ДФО
10:48Власти рассказали, какая помощь необходима жителям Приангарья
10:46Выход из ситуации в Венесуэле возможен через диалог, считает Моралес
10:45Козлов назвал меры, позволяющие ускорить рост экономики Дальнего Востока
10:43Синоптики опасаются, что тайфун в Китае может вызвать в Приморье паводки
10:43Генконсул Японии назвал Владивосток "окном в Россию"
10:42Генконсул Японии оценил местную кухню во Владивостоке
10:41Путин назвал залог прочности российско-белорусских отношений
Лента новостейМолния