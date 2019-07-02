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РИА Новости

Глава МИД Канады раскритиковала решение вернуть России полномочия в ПАСЕ

Вчера, 18:23
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ТОРОНТО, 2 июл - РИА Новости. Глава МИД Канады Христя Фриланд раскритиковала решение вернуть России полномочия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что вэто не должно было проходить без выполнения определенных условий.
"Мы согласны с нашими друзьями из Украины, что эти права не должны были быть восстановлены без всякий условий", - сказала Фриланд на открытии конференции по вопросам реформ на Украине.
ПАСЕ в ночь на 25 июня приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
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Христя ФриландМИД КанадыКанадаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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