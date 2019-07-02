Россиянин арендовал на день рождения телешоу "Форт Боярд", сообщили СМИ

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Иностранный бизнесмен арендовал на день рождения знаменитое французское телешоу "Форт Боярд", пишет газета Иностранный бизнесмен арендовал на день рождения знаменитое французское телешоу "Форт Боярд", пишет газета Parisien.

По данным издания, арендатором являлся российский металлургический магнат, который таким образом хотел отпраздновать свое 50-летие.

Отмечается, что в распоряжение миллиардера и его гостей поступили не только площадка "Форта Боярд" но и техническая команда шоу (более 100 сотрудников).

Сумма арендной сделки не сообщается. Известно, что для юбиляра и его друзей составили специальную программу из 30 испытаний.