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РИА Новости

Россиянин арендовал на день рождения телешоу "Форт Боярд", сообщили СМИ

Вчера, 18:21
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Франция
Зарубежные страны. Франция
© РИА Новости / Валерий Левитин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Иностранный бизнесмен арендовал на день рождения знаменитое французское телешоу "Форт Боярд", пишет газета Parisien.
По данным издания, арендатором являлся российский металлургический магнат, который таким образом хотел отпраздновать свое 50-летие.
Отмечается, что в распоряжение миллиардера и его гостей поступили не только площадка "Форта Боярд" но и техническая команда шоу (более 100 сотрудников).
Сумма арендной сделки не сообщается. Известно, что для юбиляра и его друзей составили специальную программу из 30 испытаний.
"Форт Боярд" - телешоу, действие которого происходит в каменной крепости у атлантического побережья Франции в районе департамента Приморская Шаранта. Участникам необходимо преодолевать испытания, требующие как физических, так и интеллектуальных усилий.
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