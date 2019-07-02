СК завел уголовное дело после обстрела российских журналистов в Донбассе

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело о запрещенных методах войны после обстрела украинскими силовиками российских журналистов в Донбассе, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее корреспондент ВГТРК Андрей Руденко сообщил РИА Новости, что съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны украинских силовиков на западе Донецка, никто не пострадал.

По данным следствия, 2 июля военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения группы гражданских лиц, не участвующих в вооруженном конфликте, в том числе российских журналистов, в районе поселка Александровка самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что в рамках уголовного дела следователям СК России предстоит установить, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий на Донбассе.

"По факту артиллерийского обстрела гражданских лиц на территории Донецкой Народной Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", - говорится в сообщении.