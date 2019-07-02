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РИА Новости

СК завел уголовное дело после обстрела российских журналистов в Донбассе

Вчера, 18:20
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело о запрещенных методах войны после обстрела украинскими силовиками российских журналистов в Донбассе, сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее корреспондент ВГТРК Андрей Руденко сообщил РИА Новости, что съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны украинских силовиков на западе Донецка, никто не пострадал.
Телекамеры
20 апреля, 21:50
ЧП с журналистами российских СМИ на Украине в 2014-2019 годах
По данным следствия, 2 июля военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения группы гражданских лиц, не участвующих в вооруженном конфликте, в том числе российских журналистов, в районе поселка Александровка самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
Уточняется, что в рамках уголовного дела следователям СК России предстоит установить, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий на Донбассе.
"По факту артиллерийского обстрела гражданских лиц на территории Донецкой Народной Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", - говорится в сообщении.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
Как добавили в СК, военные Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины и вышестоящие должностные лица министерства обороны Украины, отдающие такие заведомо преступные приказы, своими действиями систематически нарушают нормы международного гуманитарного права и ранее достигнутые договоренности о прекращении огня. Следственный комитет России и впредь намерен документировать каждый факт преступного поведения украинских военнослужащих против гражданского населения.
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Вооруженный конфликт на востоке УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРДонбассСледственный комитет РФВГТРКРоссия
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