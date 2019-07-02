"АвтоВАЗ" останавливает производство из-за срыва поставок

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске, говорится в сообщении компании.

"Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (город Нижний Новгород). "АвтоВАЗ" делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства", — заявили в компании.

При этом "АвтоВАЗ" оставляет за собой право взыскать с поставщика понесенные убытки.

В сообщении подчеркивается, что приостановка производства не повлияет на доступность автомобилей Lada в дилерской сети. О возобновлении производства компания обещает сообщить дополнительно.