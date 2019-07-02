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РИА Новости
Туризм

Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян

Вчера, 18:17
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© Depositphotos / richie0703Озеро луны и солнца, национальный парк Тароко, Тайвань
Озеро луны и солнца, национальный парк Тароко, Тайвань
© Depositphotos / richie0703
ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости. МИД Тайваня продлил еще на год безвизовый режим для граждан России, следует из заявления ведомства.
В сентябре прошлого года МИД Тайваня сообщил, что россияне могут без виз въезжать и находиться на острове до 14 дней с 6 сентября 2018 года по 31 июля 2019 года. Нововведенный безвизовый режим распространили на поездки с целью туризма, бизнеса, участия в выставках, посещения родственников. По истечении указанного срока планировалось в соответствии с результатом эксперимента принять решении о том, целесообразно ли продлевать действие безвизового режима.
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"Министерство иностранных дел с 1 августа и до 31 июля 2020 года продлевает эксперимент по предоставлению безвизового режима гражданам Таиланда, Брунея, Филиппин и России", - говорится в заявлении.
В июне этого года Россия упростила жителям Тайваня визовый режим при въезде через порт Владивосток.
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